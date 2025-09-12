"Brokenwood - Le jour des morts" : résumé de l'épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 14 septembre 2025

Dimanche 14 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le 2ème épisode de la 10ème saison inédite de la série "Brokenwood" : « Le jour des morts ».

La série suit l'inspecteur principal Mike Shepherd, un détective chevronné transféré d'Auckland à Brokenwood. Il fait équipe avec l'inspectrice Kristin Sims, une officière locale très compétente.

Leurs styles très différents (Shepherd est non conventionnel et aime la musique country, Sims est plus analytique) les amènent à résoudre un large éventail de meurtres complexes, tout en découvrant les secrets de la communauté.

Épisode 10x02 Le jour des morts

L’association des petits exposants de Brokenwood organise un marché nocturne avec pour thème la fête mexicaine Dia de los Muertos, le Jour des morts.

Le lendemain, au moment de remballer les décorations de la fête, on découvre un mort maquillé en effigie de mariachi pendu à un arbre.