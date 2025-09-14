recherche
Fictions

"La traque", la fiction sur l'affaire Fourniret à revoir sur NOVO 19 mardi 16 septembre 2025

dimanche 14 septembre 2025
"La traque", la fiction sur l'affaire Fourniret à revoir sur NOVO 19 mardi 16 septembre 2025

Mardi 16 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "La traque", une fiction qui suit l'incroyable travail des enquêteurs, leur détermination qui a permis d'intercepter, démasquer et emprisonner le couple Fourniret.

Le 26 juin 2003, Michel Fourniret est arrêté pour tentative d'enlèvement sur mineure. Il ne risque, au mieux, que quelques mois de prison. Pourtant, les policiers sont convaincus d'avoir affaire à un tueur en série. Mais ils n'ont aucune preuve...

Dès lors, la police engage une course contre la montre pour obtenir les aveux de sa femme, Monique Olivier, sans lesquels il ne peut être ni confondu, ni poursuivi. Cette « traque » psychologique est la bonne : elle passe aux aveux en juin 2004 et le tueur en série est définitivement mis hors d’état de nuire.

Ce téléfilm se focalise sur le travail remarquable des enquêteurs qui ont fait basculer l’affaire.

Avec : François-Xavier Demaison (Yan Declerck), Mélanie Bernier (Margaux Nielsen), Isabelle Gélinas (Monique Fourniret), Philippe Torreton (Michel Fourniret).

dimanche, 14 septembre 2025
Suivez nous...

