"Meurtres à Blois" à revoir sur France 3 jeudi 18 septembre 2025 avec Anne Charrier et Olivier Marchal

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 16 septembre 2025
"Meurtres à Blois" à revoir sur France 3 jeudi 18 septembre 2025 avec Anne Charrier et Olivier Marchal

Jeudi 18 septembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou revoir le volet de la collection “Meurtres à...” qui se déroule à Blois avec Anne Charrier et Olivier Marchal.

L'histoire en quelques lignes...

Convoqué au château de Blois par Henri III, le duc de Guise tombe dans un guet-apens. Après avoir croisé héroïquement le fer avec les membres de la garde personnelle du roi, il meurt, transpercé de plusieurs coups d’épée. Fin de la représentation.

Les spectateurs présents au château applaudissent la performance des comédiens, mais Jean-Yves Bellion, le riche industriel qui interprétait le rôle d’Henri III, ne rejoint pas ses partenaires pour saluer le public. Et pour cause, il a été assassiné en pleine représentation. Très vite, les soupçons se portent sur Arthur, le jeune interprète du duc de Guise.

Présente sur place, la capitaine Alice Deschamps, l’ex-belle-mère d’Arthur, prend l’enquête en main. Pour innocenter le jeune homme, elle va devoir faire équipe avec son ex, le commandant Denis Frécant, le père d’Arthur.

Mais la collaboration s’avère difficile pour deux êtres qui se sont aimés et dont le passé douloureux réapparaît à chaque pas de l’enquête.

Avec : Anne Charrier (Alice Deschamps), Olivier Marchal (Denis Frecant), Boubacar dit Bouba Kabo (Kevin), Elias Hauter (Arthur Frecant), Hubert Delattre (Gaspard Maréchal), Elodie Hesme (Ana de Navelle), Albert Goldberg (Jean-Yves Bellion), Linda Cormier (Joana Dimova).

Dernière modification le mardi, 16 septembre 2025 11:48
