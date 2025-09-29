recherche
"La loi d'Alexandre - L'amour ne suffit pas" avec Gérard Jugnot sur T18 mercredi 1er octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 29 septembre 2025 163
"La loi d'Alexandre - L'amour ne suffit pas" avec Gérard Jugnot sur T18 mercredi 1er octobre 2025

Mercredi 1er octobre 2025 à 20:40, T18 rediffusera l'épisode « L'amour ne suffit pas » de la série "La loi d'Alexandre" avec Gérard Jugnot.

L'histoire en quelques lignes...

Alexandre Laurent et Raphaël Menaud sont inséparables depuis leur première jeunesse, à l'Assistance Publique.

Devenus avocats et associés, ils forment un tandem redoutable. L'un brillant orateur, l'autre excellent juriste, mais préférant l'ombre. Alexandre voue depuis toujours à son ami, Raphaël, une admiration sans faille. Mais un jour, Alexandre découvre le corps sans vie de Raphaël...

C'est un drame dont il peine à se remettre. Et c'est pour démasquer l'assassin de son « frère » qu'Alexandre, prenant sur lui, va devoir monter en première ligne.

Dernière modification le lundi, 29 septembre 2025 18:49
