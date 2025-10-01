recherche
"Candice Renoir" de retour sur France 2 mercredi 22 octobre 2025 dans une enquête inédite

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 1 octobre 2025 519
"Candice Renoir" de retour sur France 2 mercredi 22 octobre 2025 dans une enquête inédite

Une nouvelle aventure de notre capitaine de police préférée, devenue détective privée, à découvrir sur France 2 mercredi 22 octobre 2025 à 21:10.

Ailleurs l'herbe est plus verte

Claquer la porte de la Police Nationale et devenir détective privée : c’est un pari osé, mais tout à fait dans les cordes de Candice.

Enfin terminées les galères et pesanteurs administratives, les enquêtes de l’IGPN à l’étroitesse de vue urticante. Mais lâcher l’Institution pour découvrir l’inconfort de l’indépendance, ses fins de mois aléatoires et son statut de « rien du tout » : à 30 ans, c’est pas gagné. A 50 ans, c’est l’enfer.

Enfin une première enquête digne de ce nom se profile : Comme dans les films noirs, une ravissante cliente déboule dans son bureau (onglerie surtout) et vient se plaindre d’une tentative de meurtre que la police refuse de prendre au sérieux. Candice s’emballe puis réfléchit. Cette cliente est-elle vraiment qui elle prétend ?

Avec : Cécile Bois (Candice Renoir), Raphaël Lenglet (Antoine Dumas), Yeelem Jappain (Valentine Atger), Christophe Ntakabanyura (Ismael Ndongo), Olivier Cabassut (Armand Marquez), Marie Vincent (Nathalie), Genevieve Doang (Jessica), Arielle Semenoff (Irene Pujol).

