"Maître Conti - Le fils perdu", nouvelle enquête inédite sur Arte vendredi 3 octobre 2025

Contactée par un père convaincu de l’innocence de son fils, incarcéré pour meurtre depuis neuf ans, la célèbre avocate de Hambourg Anna Conti va tenter de faire éclater la vérité. Une nouvelle enquête inédite à découvrir sur Arte vendredi 3 octobre 2025 à 20:55 sur Arte.

L'histoire en quelques lignes...

Se sachant condamné à brève échéance par la maladie, Friedrich Klopfer se donne une ultime mission : obtenir la libération de son fils Falk, incarcéré depuis neuf ans pour meurtre. Pour avoir les meilleures chances d’y parvenir, il fait appel à l’avocate hambourgeoise Anna Conti.

Alors que Friedrich Klopfer a reçu un coup de téléphone d’une inconnue qui appuie ses dires, maître Conti se montre sceptique face à l’absence de preuves concrètes pouvant innocenter Falk. Mais la détermination de Friedrich Klopfer et son état de santé déclinant éveillent la compassion de l’avocate, qui accepte le dossier.

Aidée par Carlo, son assistant, elle découvre des incohérences dans l'enquête menée à l'époque des faits et ne comprend pas pourquoi Falk clame avec tant de véhémence sa culpabilité. Quand elle apprend que l’inconnue qui avait appelé Klopfer a été enlevée, Anna Conti demande à la procureure Henry Mahn d’intervenir. Mais celle-ci se heurte à l’inexplicable résistance de sa hiérarchie. Ensemble, les deux femmes vont faire éclater une vérité soigneusement enfouie...