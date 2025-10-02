recherche
Fictions

"Meurtres à Bayeux" avec Sara Mortensen samedi 4 octobre 2025 sur France 3

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 2 octobre 2025
"Meurtres à Bayeux" avec Sara Mortensen samedi 4 octobre 2025 sur France 3

Samedi 4 octobre 2025 à 21:10, France 3 rediffusera "Meurtres à Bayeux", une enquête après la mort mystérieuse d'un lord, faisant écho à la conquête du trône d'Angleterre de 1066.

L'histoire en quelques lignes...

Le corps de John Dewish, un lord anglais, est retrouvé dans la campagne entourant Bayeux, une flèche fichée dans l’oeil.

La capitaine Clara Leprince, enceinte de 7 mois, est chargée de l’enquête aux côtés du lieutenant Vincent Clerc. Elle ne tarde pas à découvrir que la victime était liée à plus d’un titre à la célèbre Tapisserie de Bayeux, laquelle suscite, hier comme aujourd’hui, passion et convoitise.

Lors de son enquête, Clara doit se confronter à sa sœur et replonger dans son passé… un passé douloureux lui aussi lié à la Tapisserie.

Avec : Sara Mortensen (Clara Leprince), Camille Claris (Mathilde), Idir Chender (Vincent Clerc), Nancy Tate (Diane Dewish), Ken Samuels (John Dewish), Eglantine Eméyé (Anne Leprince), Marie Narbonne (Léa Rénier), Lisa Cipriani (Emilie Colombel), Yvon Martin (Capitaine Moreau)...

