"Brokenwood - Le château des hurlements", épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 5 octobre 2025

Dimanche 5 octobre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le 5ème épisode de la 10ème saison inédite de la série "Brokenwood" : « Le château des hurlements ».

La série suit l'inspecteur principal Mike Shepherd, un détective chevronné transféré d'Auckland à Brokenwood. Il fait équipe avec l'inspectrice Kristin Sims, une officière locale très compétente.

Leurs styles très différents (Shepherd est non conventionnel et aime la musique country, Sims est plus analytique) les amènent à résoudre un large éventail de meurtres complexes, tout en découvrant les secrets de la communauté.

Épisode 10x05 • Le château des hurlements

En cette période d’Halloween, le Château des Hurlements, une maison hantée où le frisson est garanti, devient le théâtre d’un véritable crime : un lycéen est retrouvé mort avec une faucille plantée dans le cou.