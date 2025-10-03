recherche
"Brokenwood - Le château des hurlements", épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 5 octobre 2025

"Brokenwood - Le château des hurlements", épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 5 octobre 2025

Dimanche 5 octobre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le 5ème épisode de la 10ème saison inédite de la série "Brokenwood" : « Le château des hurlements ».

La série suit l'inspecteur principal Mike Shepherd, un détective chevronné transféré d'Auckland à Brokenwood. Il fait équipe avec l'inspectrice Kristin Sims, une officière locale très compétente.

Leurs styles très différents (Shepherd est non conventionnel et aime la musique country, Sims est plus analytique) les amènent à résoudre un large éventail de meurtres complexes, tout en découvrant les secrets de la communauté.

Épisode 10x05 Le château des hurlements

En cette période d’Halloween, le Château des Hurlements, une maison hantée où le frisson est garanti, devient le théâtre d’un véritable crime : un lycéen est retrouvé mort avec une faucille plantée dans le cou.

