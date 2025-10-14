"L'emprise" avec Odile Vuillemin et Fred Testot à revoir sur NOVO 19 mercredi 15 octobre 2025

Mercredi 15 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "L'emprise", une fiction réalisée par Claude-Michel Rome inspirée de la véritable histoire d'Alexandra Lange.

L'histoire en quelques lignes...

Alexandra, mère de quatre enfants, se retrouve en mars 2012 dans le box des accusés des Assises de Douai pour le meurtre de son mari. Le film retrace son procès et, à travers des flash-backs, plonge dans les dix-sept années de leur mariage, marquées par la violence conjugale, les coups et la torture psychologique infligés par son époux.

L'histoire montre l'emprise progressive du mari sur Alexandra et le calvaire quotidien qu'elle et ses enfants ont subi, ainsi que la difficulté d'une victime de s'extraire de cette situation infernale. À bout, abandonnée de tous et menacée de mort, elle a fini par se défendre d'une nouvelle agression en le poignardant, le tuant.

Le film se concentre sur les enjeux de son procès, où elle est jugée pour meurtre, soulevant la question de la légitime défense pour les femmes victimes de violences conjugales. Il est basé sur le livre d'Alexandra Lange, « Acquittée ».

Avec : Odile Vuillemin, Fred Testot, Marc Lavoine, Lolita Chammah, Micky Sébastian, Sam Karmann.