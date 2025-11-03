recherche
"Ness et Rayan", fiction inédite avec Nadia Roz et Ilies Kadri sur France 2 mercredi 5 novembre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 3 novembre 2025 151
Mercredi 5 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Ness et Ryan", une fiction inédite réalisée par Julie Manoukian avec Nadia Roz et Ilies Kadri.

L'histoire en quelques lignes...

Ness, femme flic expérimentée, arrête un jour Rayan, jeune délinquant tchatcheur qui vient de lui voler son portefeuille.

Condamné à effectuer un travail d’intérêt général (TIG) dans un commissariat, Rayan y retrouve avec effroi sa victime dont les circonstances l’obligent à devenir le chauffeur.

Conjuguant d’abord l’hostilité classique entre flics et jeunes des quartiers, ce duo improbable va peu à peu apprendre à se connaître et à rapprocher la loi et la rue.

Avec : Nadia Roz (Ness), Ilies Kadri (Rayan), Salomé Dienis-Meulien (Paulette), Julien Ratel (Manu), Stéphane Debac (Thierry), Albane You (Margaux), Eric Metayer (Franck Salce), Bénédicte Dessombz (Marie Salce), Jonah Deguilhen (Lucas), Niels Seval (Wardog), Rachid Hafassa (Monsieur Benami), Florent Martins (Organisateur Fight), François Nuyttens (Platek), Godefroy Donzel (Kevin), Sébastien Boissavit (Max), Rose Thibault (Infirmière urgence), Pascal Franks (Gendarme).
Publié dans Fictions, Mercredi
Suivez nous...