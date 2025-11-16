recherche
Fictions

"Alex Hugo" : résumé des 2 épisodes à revoir sur France 3 mardi 18 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 16 novembre 2025 143
"Alex Hugo" : résumé des 2 épisodes à revoir sur France 3 mardi 18 novembre 2025

Mardi 18 novembre 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux volets de la fiction "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan.

Cette collection suit les enquêtes d'un ancien grand flic marseillais, désormais garde champêtre dans un petit village des Alpes.

Loin de l'agitation de la ville, Alex Hugo se retrouve confronté à des crimes souvent liés à la vie rurale et aux traditions locales.

21:10 Épisode 8x01 Les indomptés

Au petit matin, dans la vallée de Lusagne, deux hommes à moto braquent le camion d'un boucher et lui dérobent sa cargaison de viande. Pourquoi prendre tant de risques pour un butin si dérisoire, pensent les hommes de la Rurale en se lançant sur la piste des voleurs ?

Alex retrouve vite les coupables : deux jeunes hommes, récemment arrivés dans la région, et prêts à tout pour venir en aide aux plus démunis, quitte à violer la loi et à mettre leur vie en danger ; mais l'agissement de ces nouveaux Robin des bois ne va pas tarder à créer de très fortes tensions.

Alors qu'Alex cherche à éviter l'escalade de la violence, ils prennent pour cible le businessman local, à qui ils veulent faire payer ses pratiques frauduleuses et polluantes.

22:40 Épisode 3x02 Sur la route

Une adolescente de Lusagne est blessée lors du braquage de la Banque postale du village voisin. Persuadée que les armes des malfrats étaient fausses, elle a essayé de les retenir et a reçu une balle dans l'abdomen.

Alex est sidéré de voir les méthodes utilisées par le grand banditisme et appliquées à une petite agence rurale. Touché par le sort de la victime et le désespoir de son père, il commence son enquête.

A peine a-t-il trouvé quelques indices pour pister les malfrats qu'un deuxième crime est commis. Cette fois, c'est une femme qui est assassinée. La psychose s'installe à Lusagne. Et les rumeurs désignent des bikers qui bivouaquent au village. Alex demande l'intervention de Cochise, un motard bien connu dans la région...

Dernière modification le dimanche, 16 novembre 2025 12:57
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; : Objectif tout plaquer, dimanche 16 novembre 2025 sur TF1

"Grands Reportages" : Objectif tout plaquer, dimanche 16 novembre 2025 sur TF1

16 novembre 2025 - 13:34

Sur le même thème...

&quot;Harry Potter et l'Ordre du Phénix&quot; à revoir sur TF1 mardi 18 novembre 2025 (vidéo)

"Harry Potter et l'Ordre du Phénix" à revoir sur TF1 mardi 18 novembre 2025 (vidéo)

16 novembre 2025 - 12:30

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 16 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 16 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

15 novembre 2025 - 15:16 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...