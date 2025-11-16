"Alex Hugo" : résumé des 2 épisodes à revoir sur France 3 mardi 18 novembre 2025

Mardi 18 novembre 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux volets de la fiction "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan.

Cette collection suit les enquêtes d'un ancien grand flic marseillais, désormais garde champêtre dans un petit village des Alpes.

Loin de l'agitation de la ville, Alex Hugo se retrouve confronté à des crimes souvent liés à la vie rurale et aux traditions locales.

21:10 Épisode 8x01 Les indomptés

Au petit matin, dans la vallée de Lusagne, deux hommes à moto braquent le camion d'un boucher et lui dérobent sa cargaison de viande. Pourquoi prendre tant de risques pour un butin si dérisoire, pensent les hommes de la Rurale en se lançant sur la piste des voleurs ?

Alex retrouve vite les coupables : deux jeunes hommes, récemment arrivés dans la région, et prêts à tout pour venir en aide aux plus démunis, quitte à violer la loi et à mettre leur vie en danger ; mais l'agissement de ces nouveaux Robin des bois ne va pas tarder à créer de très fortes tensions.

Alors qu'Alex cherche à éviter l'escalade de la violence, ils prennent pour cible le businessman local, à qui ils veulent faire payer ses pratiques frauduleuses et polluantes.

22:40 Épisode 3x02 Sur la route

Une adolescente de Lusagne est blessée lors du braquage de la Banque postale du village voisin. Persuadée que les armes des malfrats étaient fausses, elle a essayé de les retenir et a reçu une balle dans l'abdomen.

Alex est sidéré de voir les méthodes utilisées par le grand banditisme et appliquées à une petite agence rurale. Touché par le sort de la victime et le désespoir de son père, il commence son enquête.

A peine a-t-il trouvé quelques indices pour pister les malfrats qu'un deuxième crime est commis. Cette fois, c'est une femme qui est assassinée. La psychose s'installe à Lusagne. Et les rumeurs désignent des bikers qui bivouaquent au village. Alex demande l'intervention de Cochise, un motard bien connu dans la région...