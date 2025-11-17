Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 17 au 21 novembre 2025

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:25, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Le premier film diffusé à 14:25 est un inédit, le second diffusé à 16:00 est une rediffusion.

Lundi 17 novembre 2025

14:25 • Love story à Noël

Bowyn, un célèbre chanteuse pop s'apprête à sortir un album de Noël et affirme vouloir rester célibataire lorsqu'elle croise la route de Drew, un footballeur devenu fan d'elle grâce à sa nièce. L'entente est parfaite entre eux, mais Bowyn veut garder la relation secrète alors que Drew souffre de devoir mentir à sa famille et à ses amis. Puis un ex de Bowyn décide de venir mettre son grain de sel en diffusant une conversation déformant les propos de la chanteuse. Pas facile de vivre une histoire d'amour quand les médias épient vos moindres faits et gestes et commentent toutes les étapes de votre relation, surtout que Drew, qui vit depuis toujours dans l'ombre de son frère, doute sans cesse d'être à la hauteur de la star.

16:00 • Noël à Notting Hill



Georgia, éducatrice spécialisée auprès d'enfants en difficulté, se rend à Londres pour passer Noël avec sa petite sœur, Lizzie, et rencontrer le petit ami de celle-ci. Au marché de Notting Hill, elle tombe par hasard sur le beau et mystérieux Graham, qui la séduit aussitôt. Mais elle ignore que Graham n'est autre que le frère d'Henry, le fiancé de sœur et... une star nationale de football.

Mardi 18 novembre 2025

14:25 • Un Noël à couper le souffle



Quand Holly, une souffleuse de verre, a la chance inespérée d'aider son idole sur un célèbre marché de Noël, elle n'hésite pas. Mais elle doit rapidement faire face à l'attitude glaciale de Jack, le responsable des lieux.

16:00 • Le fabuleux marché de Noël

Heidi est une jeune souffleuse de verre qui crée des boules de Noël peintes à la main. Elle rêve de pouvoir les vendre au marché de Noël de Heidelberg, en Allemagne, le berceau de sa famille. Elle apprend qu'elle va avoir un stand au marché et part pour l'Allemagne. Elle loue une petite maison chez une famille très aimante et unie, qui fête l'Avent et Noël dans la plus pure tradition germanique. Leur fils, Lukas, est graveur sur bois et ébéniste. Heidi et lui se rapprochent à travers leur passion artistique. Les paquets contenants les boules de Noël de Heidi pour le marché se perdent puis arrivent enfin, mais les boules sont en mille morceaux. Avec l'aide de toute la famille, Heidi et Lukas vont fusionner leurs talents pour que les clients de Heidi ne soient pas déçus.

Mercredi 19 novembre 2025

14:25 • Les fées de Noël : à vos rubans !



Lily est la gérante d'une boutique d'emballages cadeaux, qui, à l'approche des fêtes de Noël, doit préparer le grand gala de la ville au cours duquel a lieu le traditionnel concours de paquets cadeaux. Afin de faire la promotion de l'événement, elle accepte de se faire interviewer par un prestigieux magazine. Le journaliste, qui souhaite écrire un article sur elle, Sean, s'avère être un ancien élève de sa promo à la fac. Alors qu'un célèbre agent immobilier, véritable célébrité locale et célibataire largement convoité, essaie de conquérir le cœur de Lily, celle-ci tombe sous le charme de Sean.

16:00 • Le grand bal de Noël



Mona, 32 ans, célibataire, vit à New York. Elle rentre dans son village natal de Milton pour aider ses parents à organiser la fête foraine de Noël, créée par ses arrières-grands-parents. En arrivant à Milton, elle rencontre par hasard Fletcher, son petit ami du lycée. Une fois chez ses parents, Mona fait la connaissance de Dez, un journaliste venu écrire un article sur la fête foraine de Noël... Mona renoue avec Fletcher, bien qu’elle soit très prise par l’organisation de la fête foraine, mais elle passe aussi de plus en plus de temps avec Dez. Un triangle amoureux se forme...

Jeudi 20 novembre 2025

14:25 • Noël sous les flocons



Emily Winters est une créatrice de mode new-yorkaise, qui s'apprête à lancer une collection inspirée de l'univers du Far West et de l'équitation, en hommage à ses racines dans le Montana. Pour la promouvoir, sa patronne exige qu'elle collabore avec deux influenceurs très médiatisés : Travis et Laura Gunner, un frère et une sœur célèbres pour leurs exploits en ski-joëring. Le destin la ramène alors à Bozeman, sa ville natale, où se déroule une grande compétition de ski-joëring. Une collaboration qui mènera à des retrouvailles avec sa mère, mais également avec Jake Hollis, son amour de jeunesse. Emily va devoir jongler entre ses ambitions professionnelles et les émotions que ce retour aux sources réveille en elle.

16:00 • Noël sous les aurores boréales

Megan et Oliver, tous deux journalistes de voyage, se battent pour le poste de rédacteur en chef. Ils vont être départagés grâce à leur article de Noël sur Tokyo. Malheureusement, leur avion atterrit en urgence en Alaska et les deux rivaux se retrouvent coincés chez la famille d'Oliver. Megan est persuadée que ce contretemps va lui coûter sa promotion et Oliver est mal à l'aise à l'idée de retrouver sa sœur, avec qui les relations ne sont pas au beau fixe...

Vendredi 21 novembre 2025

14:25 • Coup de foudre pour le fils du Père Noël

Avery rêve de présenter le JT du week-end de la chaîne 71 pour laquelle elle travaille comme journaliste. La veille de Noël, l'occasion se présente. Elle espère faire une bonne nuit mais surprend un inconnu chez elle. Elle le ligote, pensant qu'il s'agit d'un cambrioleur. C'est en fait Chris, le Père Noël, même si Avery a bien du mal à le croire. Ils se retrouvent ensemble à passer une folle nuit avec l'objectif pour elle de présenter le JT du 25 décembre, et pour lui de livrer les cadeaux en temps et en heure.

16:00 • Le Noël surprise d'Emily



Emily travaille dans une agence de communication et elle doit honorer un contrat dans la ville d'enfance de Jamie, son ex, pendant la période de Noël. En arrivant à la gare, elle tombe sur son ancienne belle famille qui, ne semblant pas être au courant de la rupture entre Emily et Jamie, embarque la jeune femme pour passer les fêtes de Noël avec elle.