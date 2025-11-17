recherche
"Meurtres à Angoulême" en tournage pour France 3 avec Constance Dollé, Zacharie Chasseriaud et Bruno Solo

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 17 novembre 2025
"Meurtres à Angoulême" en tournage pour France 3 avec Constance Dollé, Zacharie Chasseriaud et Bruno Solo

Constance Dollé, Zacharie Chasseriaud et Bruno Solo ont débuté le 14 novembre dernier le tournage de "Meurtres à Angoulême", une fiction qui sera diffusée sur France 3.

L'histoire en quelques lignes...

Angoulême. Margaux, militante écologiste, est retrouvée flottant dans la Charente, parée de fleurs et une pièce dans la bouche, rappelant la légende des Fées protectrices des rivières.

Pour le jeune capitaine Victor Delage, le mobile est clair, elle a été tuée pour ses combats. Mais la lieutenant stagiaire Sophie Taleb, de dix-neuf ans son aînée, pense que le meurtrier a voulu lui rendre hommage.

Dans ce subtil face-à-face entre l'expérience et l'intuition, laquelle des deux mènera à la vérité ?

Le tournage se déroule à Angoulême jusqu'au 11 décembre 2025.

Avec : Constance Dollé (Sophie Taleb), Zacharie Chasseriaud (Victor Delage), Bruno Solo (Bruno Valera), Jérémie Covillault (Commissaire Alain Delage), Moussa Sylla (Cyril Favier), Romain Lancry (Luc Serres), Clémence Boeuf (Margaux Valera), Cosima Bevernaege (Léane Valera), Jules Houplain (Arnaud Bernier) et Axel Giudicelli (Robin Rousseau)...

Fictions, Tournages en cours
