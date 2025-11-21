recherche
"Les enquêtes de Vera" : épisode inédit « Une affaire familiale » sur France 3 dimanche 23 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 21 novembre 2025
"Les enquêtes de Vera" : épisode inédit « Une affaire familiale » sur France 3 dimanche 23 novembre 2025

Dimanche 23 novembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel épisode inédit de la 13ème saison de la série "Les enquêtes de Vera" : « Une affaire familiale ».

Dans la suite de cette nouvelle saison, Vera retrouve son ancien sergent, Joe Ashworth, maintenant devenu inspecteur. Envoyé pour évaluer l'unité de Vera dans le cadre de nouvelles procédures policières, il décide de reprendre du service auprès d'elle, afin de pouvoir s'occuper de son père placé en maison de retraite.

Épisode 13x03 Une affaire familiale

Le corps d’un copropriétaire d’un fish and chips est retrouvé dans un congélateur.

Au cours de son enquête, Vera découvre que la vie de cet homme n’était que secrets, mensonges et comportements impardonnables.

La liste de ceux qui pourraient lui en vouloir est longue aussi bien dans ses affaires que dans le domaine privé.

Dernière modification le vendredi, 21 novembre 2025 10:12
