recherche
Fictions

"Le geste de trop" une fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 28 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 26 novembre 2025 111
"Le geste de trop" une fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 28 novembre 2025

Vendredi 28 novembre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Le geste de trop", une enquête inédite aux multiples résonances sociétales, par le maître du thriller allemand Lars Becker. 

L'histoire en quelques lignes...

Avocate spécialisée dans les violences sexuelles, Annabelle Martinelli est appelée par Layla Rekabi, une policière qui a roué de coups l’un de ses collègues, Tommy Bockhorn. La jeune femme affirme qu’elle ne faisait que se défendre contre cet homme qui l’a agressée sexuellement et la harcelait depuis longtemps.

Mais la relation entre eux deux semble avoir été plus complexe qu'il n'y paraît, et les collègues de Layla brossent un tout autre portrait d'elle : elle aurait déjà fait preuve de violence lors d'interventions, notamment contre un prévenu dénommé Ayman Darwich.

Les autres policiers affirment avoir couvert Layla parce qu'ils avaient conclu avec Darwich un accord secret…

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête d'action&quot; vendredi 28 novembre 2025 sur W9 : Délinquance en Haute-Garonne, les gendarmes font la loi !

"Enquête d'action" vendredi 28 novembre 2025 sur W9 : Délinquance en Haute-Garonne, les gendarmes font la loi !

26 novembre 2025 - 14:43

Sur le même thème...

&quot;L'armée des ombres&quot; de Jean-Pierre Melville à revoir sur France 5 vendredi 28 novembre 2025

"L'armée des ombres" de Jean-Pierre Melville à revoir sur France 5 vendredi 28 novembre 2025

26 novembre 2025 - 14:18

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du maga…

25 novembre 2025 - 09:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...