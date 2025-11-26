"Le geste de trop" une fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 28 novembre 2025

Vendredi 28 novembre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Le geste de trop", une enquête inédite aux multiples résonances sociétales, par le maître du thriller allemand Lars Becker.

L'histoire en quelques lignes...

Avocate spécialisée dans les violences sexuelles, Annabelle Martinelli est appelée par Layla Rekabi, une policière qui a roué de coups l’un de ses collègues, Tommy Bockhorn. La jeune femme affirme qu’elle ne faisait que se défendre contre cet homme qui l’a agressée sexuellement et la harcelait depuis longtemps.

Mais la relation entre eux deux semble avoir été plus complexe qu'il n'y paraît, et les collègues de Layla brossent un tout autre portrait d'elle : elle aurait déjà fait preuve de violence lors d'interventions, notamment contre un prévenu dénommé Ayman Darwich.

Les autres policiers affirment avoir couvert Layla parce qu'ils avaient conclu avec Darwich un accord secret…