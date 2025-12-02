recherche
Fictions

"Dans l'ombre des dunes" avec Bruno Salomone et Mickaël Lumière à revoir sur France 3 jeudi 4 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 décembre 2025 202
"Dans l'ombre des dunes" avec Bruno Salomone et Mickaël Lumière à revoir sur France 3 jeudi 4 décembre 2025

Jeudi 4 décembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir la fiction "Dans l'ombre des dunes" réalisée par Philippe Dajoux avec Bruno Salomone et Mickaël Lumière.

L'histoire en quelques lignes...

Becker, un cador de la Crime à Paris, débarque chez Julie, sa femme qui, lasse de le voir faire passer ses enquêtes avant tout le reste, est partie se réfugier avec les enfants dans le village de son enfance, entre forêt de pins et océan.

Hélas, la région, d’habitude si tranquille, est sous le choc, après un meurtre particulièrement monstrueux. Une affaire qui inquiète Evelyne, sa belle-mère en charge de la mairie du village, qui demande à son gendre d’épauler la gendarmerie locale. Mais comment espérer reconquérir sa femme en reprenant son rôle de flic à peine arrivé ? Seulement, la curiosité de Becker est rapidement attisée par ce crime pas banal. Il se lance aussitôt dans l’enquête, alors que les morts mystérieuses se multiplient autour d’eux.

Double défi donc pour Becker qui va devoir démasquer le meurtrier et pourquoi pas… sauver son couple.

Avec : Bruno Salomone (Becker), Mickaël Lumière (Damien), Ericka Sainte (Julie), Guillaume Faure (Nicolas), François Bureloup (Dufau), Nicole Calfan (Evelyne), Mélanie Robert (Camille), Simon Cuin (Léo), Margot Dufrene (Angèle), Pierre-Marie Mosconi (Laborde), Sébastien Boissavit (Seb), Violaine Barret (Marianne), Elsa Fargue (Mélanie)...

