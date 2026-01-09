recherche
Une nouvelle enquête de "Bellefond" avec Stéphane Bern diffusée sur France 3 jeudi 22 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 9 janvier 2026 108
Une nouvelle enquête de "Bellefond" avec Stéphane Bern diffusée sur France 3 jeudi 22 janvier 2026

À découvrir sur France 3 jeudi 22 janvier 2026 à 21:10, une nouvelle enquête de Maître Bellefond et de ses élèves, avec en guest Léonie Simaga : « Liaison dangereuse ».

L'histoire en quelques lignes...

Bellefond et son équipe doivent défendre sa confidente et meilleure amie, la commandante Passereau, accusée de meurtre.

Rapidement, il craint de ne pas avoir une distance suffisante pour correctement faire son travail et, surtout, il ne veut pas que leur amitié puisse être entachée par l’affaire. Entre eux, les relations se tendent, notamment quand Lou, la fille de Passereau, devient aussi suspecte.

De plus, ils ont face à eux la commandante Yasmina Rekit qui incarne une gendarme dure, à l’opposé de Passereau. Rekit se veut garante du respect de la hiérarchie, de l’image de cette noble institution et de la probité de tous ses membres. Elle voit donc d’un très mauvais œil l’amitié entre la commandante et son avocat. Elle estime qu’en prenant la défense de Passereau, Bellefond ne lui rend pas service, bien au contraire. La suite de l’enquête lui donnera-t-elle raison ?

Avec : Stéphane Bern (Antoine Bellefond), Anne Caillon (Audrey Passereau), Léonie Simaga (Yasmina Rekit), Arthur Prévost (Lucas), Jeaneta Domingos (Awa), Aïda Asgharzadeh (Yasmine Zenati), Lola Klodawski (Lou Passereau).

