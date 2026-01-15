recherche
"Enquête parallèle : Un crime presque parfait" à revoir sur France 3 samedi 17 janvier 2026 (vidéo)

Samedi 17 janvier 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Un crime presque parfait", un volet de la collection "Enquête parallèle", réalisé par Stéphanie Pillonca, avec Florence Pernel et Jean-Baptiste Shelmerdine.

L'histoire en quelques lignes...

Fred Chaperot, journaliste pour une télévision locale, sauve un homme du suicide… Cet homme, c’est Jacques, un ferronnier d’art désespéré depuis que sa femme, Fanny, l’a quitté et qu’il ne peut plus voir son fils. Mais, le lendemain, Fred apprend que Jacques est inculpé du meurtre de sa femme. Fred a-t-elle sauvé un assassin ? Est-elle responsable de la mort de Fanny ?

Persuadée que Jacques est innocent malgré sa mise en examen par le juge, Fred va mener l’enquête au sein de la ferronnerie d’art, aidée de Manu, son cameraman, et de Thomas, le commandant de gendarmerie. Mais tout pousse à croire en la culpabilité de Jacques

Alors la question se pose : est-ce que le crime parfait existe ? Fred refuse d’y croire et va se battre pour faire éclater la vérité. Une vérité encore plus cruelle qu’elle ne l’avait imaginée.

Avec : Florence Pernel (Fred), Jean-Baptiste Shelmerdine (Manu), David Mora (Thomas), Macha Méril (Colette), Jessyrielle Massengo (Rosa), Frédérique Tirmont (Pauline), Jérôme Le Banner (Nico - jardinier), Annie Gregorio (Monique), Malik Zidi (Remi), Eric Savin (Jacques), Laurence Pierre (Fanny), Victor Kervern (Théo) 
Suivez nous...