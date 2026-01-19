recherche
"Le crime lui va si bien - Esprit es-tu là ?" à revoir sur T18 mercredi 21 janvier 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 19 janvier 2026
"Le crime lui va si bien - Esprit es-tu là ?" à revoir sur T18 mercredi 21 janvier 2026

Mercredi 21 janvier 2026 à 20:55, T18 rediffusera un volet de la fiction "Le crime lui va si bien" avec Claudia Tagbo et Hélène Seuzaret : « Esprit es-tu là ? ».

L'histoire en quelques lignes...

La capitaine Gaby Molina et le lieutenant Céline Richer sont appelées de bon matin quand un cadavre est découvert dans une vieille maison récemment mise en vente.

L'homme est mort d'un arrêt cardiaque provoqué par un accès de terreur intense. La maison est réputée hantée : aurait-il été victime d'un fantôme ?

Céline se refuse à y croire contrairement à Gaby, un peu plus perméable aux mystères du surnaturel. D'autant que l'on découvre que la victime exerçait la profession de "chasseur de fantômes"…

Avec : Claudia Tagbo, Hélène Seuzaret, Julien Ratel, Bruno Lochet, Laurent Manzoni, Fred Nony, Mathilde Wambergue, Fabrice Deville.

Fictions
