"Meurtres en eaux troubles - Le vaisseau fantôme", épisode inédit sur France 3 dimanche 25 janvier 2026

Dimanche 25 janvier 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un nouvel épisode de la collection "Meurtres en eaux troubles" : « Le vaisseau fantôme ».

L'histoire en quelques lignes...

Il y a quinze ans, le corps sans vie d’Anouk Bergdorf avait été retrouvé dans le lac de Constance. Roman Steingass, un lycéen marginal, avait fait office de suspect numéro un, et sa disparition subite après la découverte du corps d’Anouk avait sonné comme un aveu de culpabilité.

Quinze ans après, le Zora ressurgit du fond du lac de Constance avec, ligoté à son bord, le squelette d’un jeune homme.

À la simple vue de son pendentif, Oberländer comprend tout de suite qu’il s’agit des restes de Roman Steingass.