"Flair de famille : Exploration fatale" épisode inédit diffusé sur France 2 samedi 31 janvier 2026

Samedi 31 janvier 2026 à 21:10, France 2 diffusera un nouvel épisode de la collection "Flair de famille" avec Samuel Labarthe et Virginie Hocq : « Exploration fatale ».

L'histoire en quelques lignes...

Quatre amis passionnés d'urbex s'aventurent dans un site abandonné, mais leur exploration tourne au drame lorsque Nico, l'un d'entre eux, est retrouvé mort.

Accident ? Meurtre ? Les enquêteurs n'ont rapidement aucun doute. D'autant que le commissaire François Flament et son adjointe, sa sœur Caroline, découvrent rapidement sur la scène de crime les preuves d'un trafic d’animaux, avant d'établir que la mort de ce jeune père de famille pourrait être liée à un passé sombre et à des rancunes fatales.

Avec : Samuel Labarthe (François), Virginie Hocq (Caroline), Fatim Zahra Alami Marrouni (Leila), Oscar Copp (Marcus), Didier Flamand (Bernard Flament), Xavier Matthieu (Olivier Quéré) Hugo Plassard (Victor Quéré), Clémentine Poidatz (Justine), Juliette Tresanini (Sophie), Djinda Kane (Marie Dubreuil), Alice Daubelcour (Valérie Guerin), Laurent Maurel (David Trébal), Maéva El Aroussi (Bouchera)…