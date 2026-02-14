"La vie rêvée des autres", fiction inspirée de l'affaire Flactif, rediffusée sur France 2 lundi 16 février 2026 (vidéo)

Lundi 16 février 2026 à 21:10, France 2 rediffusera "La vie rêvée des autres", une fiction écrite et réalisée par Didier Le Pêcheur, adaptation contemporaine de l'affaire Flactif.

Cette fiction librement adaptée de faits réels démontre par l’intime la mécanique de la jalousie entre deux familles, avec pour chacune des valeurs et des visions du monde bien différentes.

Elle se propose ainsi de dénoncer les dérives de l’envie, un des grands maux de notre société.

L'histoire en quelques lignes...

Franck et Karine Petit décident de tout quitter pour réaliser leur rêve : vivre dans un chalet à la montagne.

Sauf que, à leur arrivée, ils apprennent que la construction de leur chalet n’est pas terminée. Estelle et Patrick Fleutiot, le couple de promoteurs qui leur loue ce chalet, leur proposent une alternative. Une solution qui va permettre aux Fleutiot de gagner un peu de temps, mais qui n’efface pas pour autant leurs sévères difficultés financières.

Avec : Arthur Dupont (Franck Petit), Charlie Bruneau (Karine Petit), Caroline Anglade (Estelle Fleutiot), Jean Claude Muaka (Patrick Fleutiot).