recherche
Fictions

"La vie rêvée des autres", fiction inspirée de l'affaire Flactif, rediffusée sur France 2 lundi 16 février 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 février 2026 236
"La vie rêvée des autres", fiction inspirée de l'affaire Flactif, rediffusée sur France 2 lundi 16 février 2026 (vidéo)

Lundi 16 février 2026 à 21:10, France 2 rediffusera "La vie rêvée des autres", une fiction écrite et réalisée par Didier Le Pêcheur, adaptation contemporaine de l'affaire Flactif.

Cette fiction librement adaptée de faits réels démontre par l’intime la mécanique de la jalousie entre deux familles, avec pour chacune des valeurs et des visions du monde bien différentes.

Elle se propose ainsi de dénoncer les dérives de l’envie, un des grands maux de notre société.

L'histoire en quelques lignes...

Franck et Karine Petit décident de tout quitter pour réaliser leur rêve : vivre dans un chalet à la montagne.

Sauf que, à leur arrivée, ils apprennent que la construction de leur chalet n’est pas terminée. Estelle et Patrick Fleutiot, le couple de promoteurs qui leur loue ce chalet, leur proposent une alternative. Une solution qui va permettre aux Fleutiot de gagner un peu de temps, mais qui n’efface pas pour autant leurs sévères difficultés financières.

Avec : Arthur Dupont (Franck Petit), Charlie Bruneau (Karine Petit), Caroline Anglade (Estelle Fleutiot), Jean Claude Muaka (Patrick Fleutiot).

« Ce film dénonce l’effet délétère de l’envie et de la jalousie, rendue si prégnante aujourd’hui avec la puissance des réseaux sociaux. Nous souhaitons démonter les rouages d’un drame parti de presque rien, tant du point de vue des coupables que de celui des victimes, pour tenter de comprendre l’incompréhensible. »

Fabienne Arbelot, productrice et Didier Le Pêcheur, réalisateur et coscénariste.
Dernière modification le samedi, 14 février 2026 10:43
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le film &quot;Rasta Rockett&quot; à revoir sur M6 lundi 16 février 2026

Le film "Rasta Rockett" à revoir sur M6 lundi 16 février 2026

14 février 2026 - 12:28

Sur le même thème...

Le film &quot;Rasta Rockett&quot; à revoir sur M6 lundi 16 février 2026

Le film "Rasta Rockett" à revoir sur M6 lundi 16 février 2026

14 février 2026 - 12:28

A ne pas manquer...

&quot;Zone Interdite&quot; dimanche 15 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Zone Interdite" dimanche 15 février 2026 sur M6, sommaire du magazine…

13 février 2026 - 10:14 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...