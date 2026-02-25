"Un enfant disparait" : fiction sur l'affaire Mirco en Allemagne, vendredi 27 février 2026 sur ARTE (vidéo)

Parti faire du skate, Mirco, 10 ans, n'est jamais revenu. D’après un fait divers tragique survenu en Allemagne en 2010, cette fiction poignante retrace une longue enquête pour retrouver le corps d’un enfant disparu. A revoir sur Arte vendredi 27 février 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Un soir, les Schlitter constatent avec effroi la disparition de leur fils Mirco, âgé de 10 ans. Parti faire du skate non loin de là, il n’est pas rentré à la maison.

Rapidement alertée, la police entame des recherches et finit par découvrir, éparpillés, les vêtements et la bicyclette du jeune garçon. Les craintes des enquêteurs et des parents se confirment : Mirco a probablement été enlevé et assassiné. Ingo Thiel, qui dirige les recherches, assure aux Schlitter qu’il retrouvera le corps de leur fils.

C’est une longue et pénible enquête qui s’engage : 50 kilomètres carrés de terrain sont passés au peigne fin, dans ce qui deviendra l’une des investigations les plus fouillées de l’histoire récente. Après des mois de travail infructueux, alors qu’on envisage d’abandonner les recherches, les pistes convergent enfin vers un suspect. Ce dernier finira par avouer le meurtre, permettant à Ingo Thiel de tenir la promesse qu’il avait faite au couple.

Réalisme pudique

En 2010, l’affaire Mirco avait fait les gros titres des journaux allemands des mois durant. Elle est retracée avec gravité dans cette fiction pudique et poignante, qui s’appuie sur le livre publié par Sandra et Reinhard Schlitter, les parents de la victime. Très croyants, ceux-ci ont trouvé refuge dans la foi pour surmonter cette épreuve.