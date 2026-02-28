"L'art du crime - Le serment de David", épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 2 mars 2026

Lundi 2 mars 2026 à 21:10, France 2 diffusera le second épisode de la 9ème saison inédite de la série "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim : « Le serment de David ».

La saison 2 en quelques lignes...

Antoine Verlay et Florence Chassagne reviennent pour deux nouvelles enquêtes qui les plongeront dans l’univers de deux immenses artistes : Cézanne et David.

Des paysages ocre d’Aix-en-Provence et de la montagne Sainte-Victoire aux statues de cire illustrant la très mouvementée Révolution française au musée Grévin, en passant par les célèbres galeries du Louvre, notre duo devra de nouveau faire preuve d’ingéniosité pour comprendre le lien intime entre les meurtriers qu’ils poursuivent et ces chefs-d’œuvre de la peinture.

Nos deux enquêteurs devront aussi élucider la nature profonde des sentiments qu’ils ont l’un pour l’autre car, si on peut s’arranger avec le mot « amitié », le désir, lui, ne ment pas.

Résumé des épisodes

Le second épisode de cette 9ème saison sera diffusé lundi 2 mars 2026 à 21:10.

Épisode 26 • Le serment de David

Au musée Grévin, un historien spécialiste du peintre Jacques-Louis David est retrouvé assassiné dans la baignoire du révolutionnaire Marat, une mise en scène qui reproduit à l’identique le fameux tableau du maître.

Pour démasquer le meurtrier, Antoine Verlay et Florence Chassagne doivent infiltrer un colloque d’historiens de l’art en se faisant passer pour un couple. Une couverture qui pourrait bien créer de nouvelles tensions entre eux… ou les rapprocher.

Les guests de cet épisode : Constance Dollé (Lise Ferrier), Carole Weyers (Hélène Alonso), Mhamed Arezki (Joël Ferrier), Yann Sundberg (Christian Alonso).