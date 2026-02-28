recherche
Fictions

"L'art du crime - Le serment de David", épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 2 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 208
"L'art du crime - Le serment de David", épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 2 mars 2026

Lundi 2 mars 2026 à 21:10, France 2 diffusera le second épisode de la 9ème saison inédite de la série "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim : « Le serment de David ».

La saison 2 en quelques lignes...

Antoine Verlay et Florence Chassagne reviennent pour deux nouvelles enquêtes qui les plongeront dans l’univers de deux immenses artistes : Cézanne et David.

Des paysages ocre d’Aix-en-Provence et de la montagne Sainte-Victoire aux statues de cire illustrant la très mouvementée Révolution française au musée Grévin, en passant par les célèbres galeries du Louvre, notre duo devra de nouveau faire preuve d’ingéniosité pour comprendre le lien intime entre les meurtriers qu’ils poursuivent et ces chefs-d’œuvre de la peinture.

Nos deux enquêteurs devront aussi élucider la nature profonde des sentiments qu’ils ont l’un pour l’autre car, si on peut s’arranger avec le mot « amitié », le désir, lui, ne ment pas.

Résumé des épisodes

Le second épisode de cette 9ème saison sera diffusé lundi 2 mars 2026 à 21:10.

Épisode 26  Le serment de David

Au musée Grévin, un historien spécialiste du peintre Jacques-Louis David est retrouvé assassiné dans la baignoire du révolutionnaire Marat, une mise en scène qui reproduit à l’identique le fameux tableau du maître.

Pour démasquer le meurtrier, Antoine Verlay et Florence Chassagne doivent infiltrer un colloque d’historiens de l’art en se faisant passer pour un couple. Une couverture qui pourrait bien créer de nouvelles tensions entre eux… ou les rapprocher.

Les guests de cet épisode : Constance Dollé (Lise Ferrier), Carole Weyers (Hélène Alonso), Mhamed Arezki (Joël Ferrier), Yann Sundberg (Christian Alonso).

Dernière modification le samedi, 28 février 2026 11:59
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un si grand soleil&quot;, les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026 sur France 3

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026 sur France 3

28 février 2026 - 13:37

Sur le même thème...

&quot;Il faut tuer Birgitt Haas&quot; avec Philippe Noiret et Jean Rochefort à revoir sur Arte lundi 2 mars 2026

"Il faut tuer Birgitt Haas" avec Philippe Noiret et Jean Rochefort à revoir sur Arte lundi 2 mars 2026

28 février 2026 - 12:45

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 28 février 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 28 février 2026, les invités reçus par Léa Sa…

27 février 2026 - 18:29 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...