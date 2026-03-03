recherche
"À la vie !" en tournage avec Muriel Robin et Julie de Bona pour TF1 en Occitanie

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 mars 2026 135
"À la vie !" en tournage avec Muriel Robin et Julie de Bona pour TF1 en Occitanie

Muriel Robin et Julie de Bona tournent actuellement en région Occitanie "À la vie", une fiction de 90 minutes réalisée par Louis Choquette qui sera prochainement diffusée sur TF1.

L'histoire en quelques lignes...

Fabienne, directrice d’une maternité, femme brillante mais alcoolique dans le déni, voit sa vie exploser le jour où un accident provoqué en état d’ivresse la force à franchir la porte des Alcooliques Anonymes.

Là, elle croise Manon, ancienne coiffeuse brisée par la mort de son fils. Et Lucas, jeune surfeur sûr de lui, persuadé de maîtriser l’alcool alors qu’il court à sa perte.

"À la vie !" raconte comment les valeurs de solidarité et de partage permettent de sortir de ses addictions et de renouer avec la vie.

Avec : Muriel Robin, Julie de Bona, Mathias Mlekuz, Pablo Pauly, Nathan Japy, Stéphan Wojtowicz et la participation de Benjamin Baroche.

Une fiction écrite par Sylvie Audcoeur et Martyne Visciano à découvrir cet automne sur TF1.

Suivez nous...