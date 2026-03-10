"Monsieur Parizot" de retour sur TF1 dans un épisode inédit « Cure mortelle »

À ne pas manquer sur TF1 lundi 30 mars 2026 à 21:10, la diffusion d'un nouvel épisode de "Monsieur Parizot" avec Patrick Paroux : « Cure mortelle ».

L'histoire en quelques lignes...

Monsieur Parizot débarque aux "Cures Lorraines" à Nancy avec la ferme intention de profiter à fond des installations flambants neuves de cet établissement thermal qui propose piscines, bains curatifs et soins de beauté à gogo. Oui, mais ça c'était avant ! Avant que l'on retrouve un cadavre dans le sauna... Accident cardiaque pour la police, mais meurtre pour notre Hercule Poirot de Colmar ! En effet, la victime s'était fait de nombreux ennemis auprès du personnel, mais également parmi la clientèle.

Entre maladresses, gaffes et illuminations géniales, Monsieur Parizot mène donc sa propre enquête au sein de l'établissement en compagnie de Fabienne Moreau, une ancienne employée quinquagénaire, qui connaît les lieux mieux que personne. Un duo de limiers de choc, tous deux fans de "murder mysteries", qui s'aide autant qu'il se chamaille.

Le couple d'enquêteurs parviendra-t-il à démasquer le coupable avant qu'il n'échappe à la justice ?

Avec : Patrick Paroux (Christian Parizot), Corinne Touzet (Fabienne Moreau), Aurélien Wiik (Paul Aubertin), Xavier Lemaître (Antoine Pierron), Florence Coste (Manon Demange), Philypa Phoenix (Jasmine Bahrami), Caroline Bourg (Gaëlle Barrès), Emma Grandjean (Chloé Pierron), Fabrice de la Villehervé (Francis Vignal), Nina Hazotte Maggipinto (Inès), Ilona Neimard (Luna Moreau), Gari Kikoïne (Dylan Thouvenin), Grégoire Gougeon (Léo Vogel).