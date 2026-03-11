recherche
"À chacun ses peurs" à revoir sur Arte vendredi 13 mars 2026

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 11 mars 2026
"À chacun ses peurs" à revoir sur Arte vendredi 13 mars 2026

Après le succès d’"À chacun son secret", Arte rediffusera vendredi 13 mars 2026 à 20:55 la deuxième aventure de la commissaire hambourgeoise Katharina Tempel : "À chacun ses peurs".

L'histoire en quelques lignes...

La commissaire Katharina Tempel et son mari Volker, affectés par leurs violentes disputes, commencent une thérapie de couple.

Le jour de leur premier rendez-vous, une fusillade a lieu au tribunal de Hambourg : le jeune Felix Brunner, en détention provisoire, a réussi à s’échapper lors d’une comparution judiciaire. Accusé du meurtre d’une amie enseignante, il semble prêt à tout pour prouver son innocence. Sa sœur, qui est aussi son avocate, reproche à la police d’avoir bâclé l’enquête.

En marge de ses difficultés personnelles, Katharina reprend l’affaire. Son coéquipier Georg, qui s’est chargé de l’arrestation de Felix six mois plus tôt, semble lui cacher quelque chose.

Dernière modification le mercredi, 11 mars 2026 12:18
Publié dans Fictions, Vendredi
Suivez nous...