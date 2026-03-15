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"Alex Hugo - Le tombeau du poète", épisode inédit diffusé sur France 3 mardi 17 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 mars 2026 131
"Alex Hugo - Le tombeau du poète", épisode inédit diffusé sur France 3 mardi 17 mars 2026

Mardi 17 mars 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir une nouvelle enquête inédite pour Alex Hugo sur la mort d'un entrepreneur qui va le mener sur de multiples pistes.

Le tombeau du poète

Le patron d’une boîte d’outdoor est retrouvé mort sur un sentier forestier. Au même moment ou presque, une coulée pierreuse s’arrête au pied d’un chantier immobilier. Au lieu-dit « Le Tombeau-du-Poète », là où a été érigé un calvaire en mémoire des habitants du hameau victimes d’avalanches.

La double enquête amène Alex à soupçonner tour à tour les trois membres d’une même famille : Nico (pisteur artificier), sa mère Sarah (para-athlète, coureuse de trail) et Armand, le grand-oncle (alpiniste de renom, ancien guide de haute montagne, enfant du pays et fondateur d’une association de prévention des dangers de l’urbanisme en montagne).

Quand Alex comprend que l’homicide est lié à une succession d’avalanches qui auraient été sciemment provoquées pour interrompre des chantiers, ses soupçons se concentrent sur l’aïeul. Mais ne cherche-t-il pas à couvrir l’un des siens ?

Dans cette enquête qui oppose la parole des anciens aux dangers de l’urbanisme en montagne, Alex applique plus que jamais des méthodes peu orthodoxes. Au risque de s’y brûler les ailes ?

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Mikaël Fitoussi (Renart), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Patrick Rocca (Armand Vuillermoz), Carole Weyers (Sarah Lachenal), Denez Raoul (Nico Lachenal), Arnaud Churin (Alain), Josef Mlekuz (David), Marie Champion (Ava), Laurent Perez (agent de sécurité), Laure Rivaud Pearce (médecin), Bob Levasseur (chasseur), Alix Andreani (médecin légiste), Kevin Hesschentier ( homme Armand).

Dernière modification le dimanche, 15 mars 2026 11:54
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