Hommage à Bruno Salomone sur France 2 vendredi 20 mars 2026 avec deux épisodes de "Fais pas ci, fais pas ça"

En hommage au comédien Bruno Salomone décédé dimanche dernier à l'âge de 55 ans, France 2 bouleverse ses programmes vendredi 20 mars 2026 et rediffusera, à partir de 21:10, deux épisodes long format de la série "Fais pas ci, fais pas ça".

21:10 "Fais pas ci, fais pas ça - Y aura-t-il Noël à Noël ?"

Cette année, Fabienne et Renaud Lepic rompent la sacro-sainte tradition : ils ne fêteront pas Noël avec leurs enfants, puisqu’ils partent tous les deux à Las Vegas voir Céline Dion.

De leur côté, Valérie et Denis Bouley veulent imposer à leur progéniture un Noël sobre, écologique et altruiste.

Mais la révolte gronde chez tous les enfants « Boulpic », ils exigent de leurs parents un Noël au bon vieux goût d’antan, avec Père Noël, montagne de cadeaux et bon gueuleton.

Bref, cette année, plus que jamais, on peut se poser cette question : « Y aura-t-il Noël à Noël ? ».

Avec les participations d’Isabelle Nanty, Cécile Rebboah et Laurence Boccolini.

21:10 "Fais pas ci, fais pas ça - On va marcher sur la lune"

Nous retrouvons les familles Bouley et Lepic cinq ans après les avoir quittées lors du premier Noël après le confinement.

Le temps a passé, les enfants ont encore grandi, ils ont quitté les maisons familiales, ils vivent leurs vies… et leurs parents ont vieilli.

Pour leur redonner du souffle et les aider à donner un nouveau sens à leurs vies, les enfants inscrivent leurs parents à un grand concours organisé par l’Agence spatiale européenne. Fabienne, Renaud, Valérie et Denis vont participer à un protocole expérimental destiné à former des citoyens non professionnels à aller sur la Lune. Et contre toute attente, ils sont choisis...

Avec la participation de : Isabelle Nanty (Christiane), Cécile Rebboah (Corinne), Alice Dufour, François Vincentelli (Dominique Julien) et Cyril Gueï (Thierry Salmon).

Avec : Valérie Bonneton (Fabienne Lepic), Guillaume de Tonquédec (Renaud Lepic), Isabelle Gelinas (Valérie Bouley), Bruno Salomone (Denis Bouley), Yannis Lespert (Christophe Lepic), Tiphaine Haas (Soline Lepic), Cannelle Carré-Cassaigne (Charlotte Lepic), Timothée Kempen-Hamel (Lucas Lepic), Alexandra Gentil (Tiphaine Bouley), Lilian Dugois (Eliott Bouley), Juliane Lepoureau (Salomé Bouley), Maxime Attard (Kim).