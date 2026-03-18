recherche
Fictions

La fiction "Du sang sur la forêt" à revoir sur Arte vendredi 20 mars 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 18 mars 2026 193
La fiction "Du sang sur la forêt" à revoir sur Arte vendredi 20 mars 2026 (vidéo)

Vendredi 20 mars 2026 à 20:55, Arte vous proposera de revoir "Du sang sur la foret", une fiction allemande, thriller écolo en forme de bouleversant voyage.

L'histoire en quelques lignes...

Détective privé, Hans Schüssler a quitté la Roumanie voilà quarante ans, et tente d’oublier par la boisson les souvenirs qui le ramènent à son pays d’origine. Mais lorsque Jens Baumann, manager dans une entreprise de bois, disparaît à Kronstadt, au pied des Carpates roumaines, Hans est chargé de l’enquête.

Ancien soldat spécialisé dans la recherche de personnes à l’étranger, il espère élucider l’affaire rapidement. La tâche se révèle pourtant complexe : non seulement le voyage l’oblige à revisiter son passé, mais ni la jeune avocate de l’entreprise, ni ses collègues roumains ne se montrent coopératifs.

Hans fait l’objet d’étranges menaces, alors que ses souvenirs, dont un séjour en prison pour trafic de marchandises occidentales, viennent le hanter.

Détournements

Un glissement de terrain survenu à la suite d’une déforestation illégale dans les Carpates, un village de Roms enseveli et des désaccords lors de la restitution des droits de propriété de zones forestières autrefois annexées par l’État dressent le décor de cette fiction ancrée dans l’univers postsoviétique des pays de l’Est.

Un tourbillon de détournements d’argent, de violences et d’histoires mafieuses, qui mêle traumatismes du passé et désillusions du présent, sur fond de désastres écologiques dus à la malfaisance humaine. 

Dernière modification le mercredi, 18 mars 2026 11:05
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le Bigdil&quot; : Spéciale colocs vendredi 20 mars 2026 sur RMC Story (vidéo)

"Le Bigdil" : Spéciale colocs vendredi 20 mars 2026 sur RMC Story (vidéo)

18 mars 2026 - 11:27

Sur le même thème...

Le film &quot;Victoria&quot; de Justine Triet avec Virginie Efira à revoir sur France 5 vendredi 20 mars 2026

Le film "Victoria" de Justine Triet avec Virginie Efira à revoir sur France 5 vendredi 20 mars 2026

18 mars 2026 - 10:32

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 18 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 18 mars 2026, les invités reçus par Aug…

16 mars 2026 - 11:15 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...