La fiction "Du sang sur la forêt" à revoir sur Arte vendredi 20 mars 2026 (vidéo)

Vendredi 20 mars 2026 à 20:55, Arte vous proposera de revoir "Du sang sur la foret", une fiction allemande, thriller écolo en forme de bouleversant voyage.

L'histoire en quelques lignes...

Détective privé, Hans Schüssler a quitté la Roumanie voilà quarante ans, et tente d’oublier par la boisson les souvenirs qui le ramènent à son pays d’origine. Mais lorsque Jens Baumann, manager dans une entreprise de bois, disparaît à Kronstadt, au pied des Carpates roumaines, Hans est chargé de l’enquête.

Ancien soldat spécialisé dans la recherche de personnes à l’étranger, il espère élucider l’affaire rapidement. La tâche se révèle pourtant complexe : non seulement le voyage l’oblige à revisiter son passé, mais ni la jeune avocate de l’entreprise, ni ses collègues roumains ne se montrent coopératifs.

Hans fait l’objet d’étranges menaces, alors que ses souvenirs, dont un séjour en prison pour trafic de marchandises occidentales, viennent le hanter.

Détournements

Un glissement de terrain survenu à la suite d’une déforestation illégale dans les Carpates, un village de Roms enseveli et des désaccords lors de la restitution des droits de propriété de zones forestières autrefois annexées par l’État dressent le décor de cette fiction ancrée dans l’univers postsoviétique des pays de l’Est.

Un tourbillon de détournements d’argent, de violences et d’histoires mafieuses, qui mêle traumatismes du passé et désillusions du présent, sur fond de désastres écologiques dus à la malfaisance humaine.