"L'art du crime" : 2 épisodes à revoir sur France 2 lundi 23 mars 2026 avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim

Lundi 23 mars 2026 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim.

Antoine Verlay, ancien policier de la brigade criminelle, et Florence Chassagne, historienne de l'art, mènent conjointement des enquêtes au sein de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).

Quand le monde de l’art devient le terrain de jeu des criminels, ce duo pourtant mal assorti fait des miracles...

21:05 Épisode 8x02 La deuxième odalisque

Julie Delmas, la conceptrice d’un jeu de réalité virtuelle est retrouvée assassinée dans son bureau. Pour mener l’enquête, Antoine et Florence vont devoir résoudre les énigmes de ce jeu consacré à l’univers du peintre Jean-Auguste Ingres, un jeu qui semble mystérieusement susciter bien des convoitises. Le duo plonge ainsi dans le monde sensuel et coloré d’un des plus grands artistes français de la première moitié du XIXe siècle.

Mais Patricia Richter, une célèbre autrice de best-sellers, venue observer le travail de l’OCBC pour son prochain roman, ne facilite pas leur travail. Car, pour inspirer la romancière, rien de tel que la relation pleine d’ambiguïtés et de non-dits entre Florence et Antoine…

Avec : Nicolas Gob (Antoine Verlay), Eléonore Bernheim (Florence Chassagne), Philippe Duclos (Pierre Chassagne), Benjamin Egner (Alex Pardo), Salomé Partouche (Adèle Attias).

En Guests dans cet épisode : Catherine Marchal.

22:45 Épisode 7x02 La muse perdue

Dans son magnifique atelier, le corps d’une restauratrice en art est retrouvé... ainsi qu’un chef-d’œuvre que Florence identifie comme un Botticelli !

Antoine et Florence sont propulsés dans un terrible jeu de piste qui les conduit jusqu'au splendide musée Jacquemart-André. Mais l’amour courtois du maître italien de la Renaissance trouble notre duo.

Antoine, désireux d’oublier Florence, sollicite en effet l’aide de Pierre Chassagne pour séduire une femme sur une application de rencontres... Florence, aussi, fait appel à la technologie pour rencontrer l’âme-sœur. Parviendront-ils à s’oublier l’un l’autre ?

En guests dans cet épisode : Armelle Deutsch (Claire Jodelle), Loup-Denis Elion (Christophe Jodelle), Boris Terral (Sandro Botticelli).