"Alex Hugo" : résumé des 2 épisodes à revoir sur France 3 mardi 24 mars 2026

Mardi 24 mars 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux volets de la fiction "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan.

Cette collection suit les enquêtes d'un ancien grand flic marseillais, désormais garde champêtre dans un petit village des Alpes.

Loin de l'agitation de la ville, Alex Hugo se retrouve confronté à des crimes souvent liés à la vie rurale et aux traditions locales.

21:10 Épisode 10x02 Les engagés

Tout là-haut, à plus de 1 500 m d’altitude, trône ce qu’il reste du Pic Blanc, une station de ski décatie. La neige ne tombant pratiquement plus, les vacanciers s’y font de plus en plus rares.

Non loin de là, à la lisière d’une zone militaire, Alex et Tony sont appelés suite à la découverte du corps de Noé Zimmer, 25 ans, professeur d’escalade et secouriste au Pic Blanc. Grand sportif, il était toiturophile et publiait ses exploits urbains sur les réseaux sociaux. Qu’est-il venu faire dans cette vieille station ? Et pourquoi l’a-t-on abattu d’une balle dans le dos dans la montagne, à l’aube ?

Commence alors pour Alex Hugo une étrange enquête dans cette station à bout de souffle, entre le monde des saisonniers et le groupe d'activistes écologistes, dont Noé faisait partie, et qui se battent contre la construction d’une méga bassine. En captant l’eau des sols, elle pourrait créer de la neige artificielle et sauver les stations de ski pour certains, ou anéantir la nature pour d’autres. Les tensions sont énormes et les deux camps sont prêts à s’affronter à coups de menaces, d’agressions ou autres sabotages…

Mais l’affaire prend une nouvelle tournure quand elle mène Alex jusqu’à une troupe de chasseurs alpins qui s'entraînait non loin de la scène de crime. Leur chef de groupe n’est autre qu’Olivier Mercier, frère d’armes d’Alex quand ce dernier était commando. Noé a-t-il été fauché par une balle perdue ? Olivier est un vrai chien fou qui se moque des procédures et qui est déjà à l’origine d’un drame trente ans plus tôt.

22:40 Épisode 4x01 Marche ou crève

Alors qu’il descend un torrent en kayak, Alex Hugo assiste à la chute d’un homme depuis le haut des gorges. L’homme s’apprêtait à participer avec cinq autres candidats à un stage d’entreprise réputé très difficile. Un poste très convoité est à la clé de la compétition...

Vite persuadé qu’il s’agit d'un meurtre et que l’assassin se trouve parmi les candidats du stage, Alex va prendre la place du mort, dans le décor à la fois magnifique et hostile du fort Saint-Paul, un puissant bâtiment perché au bord du vide. Et se retrouver parmi les sociopathes prêts à tout pour écraser leur prochain. Parmi eux, le tueur rôde...

Une confrontation qui le ramène à cette violence sournoise qu’il a justement cherché à fuir en se réfugiant dans les montagnes.