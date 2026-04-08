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"Toute la vérité - Dernière danse" fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 10 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 8 avril 2026 257
"Toute la vérité - Dernière danse" fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 10 avril 2026

Avec Christina Hecke, une nouvelle enquête de la commissaire Judith Mohn, confrontée à la mort d’un jeune homme dans un contexte de harcèlement, à découvrir sur Arte vendredi 10 avril 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

En Allemagne, près de la frontière française, Tobias Schricker est retrouvé mort dans l’appartement de son ex-petite amie, Katrin Sommer, qui a elle-même disparu sans laisser de traces.

L’inspectrice Judith Mohn et son collègue Freddy Breyer, appelés sur les lieux, apprennent rapidement que la jeune femme fréquentait depuis peu un nouveau compagnon, Hannes Großmann. Lors de son interrogatoire, celui-ci leur révèle qu’il est harcelé par la jeune femme, inondé de messages d’insultes depuis le soir du meurtre. Tout son entourage semble menacé, notamment son fils et son ex-femme, ainsi qu’une ancienne amante.

Alors que la situation devient de plus en plus inquiétante, les deux enquêteurs font tout pour retrouver Katrin avant qu’il ne soit trop tard… U

Un nouveau volet de la série policière Toute la vérité, avec la toujours très convaincante Christina Hecke dans le rôle de la commissaire Mohn.

Dernière modification le mercredi, 08 avril 2026 13:31
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