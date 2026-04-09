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"Le vent des Sables" à revoir sur France 3 samedi 11 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 9 avril 2026 194
"Le vent des Sables" à revoir sur France 3 samedi 11 avril 2026

Samedi 11 avril 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de revoir "Le vent des Sables", une fiction qui mêle enquête criminelle, secrets personnels, et tension liée à une grande course maritime, avec Marie-Josée Croze, Tom Leeb et Alexandre Brasseur.

L'histoire en quelques lignes...

Les Sables-d’Olonne. Novembre 2024.

Alors que les navigateurs en lice pour le Vendée Globe s’apprêtent à mettre les voiles, le meurtre d’une figure locale perturbe les préparatifs. La victime était le sponsor de Yannick Berthomé, l’enfant du pays, grand favori de la course. Les lieutenants Judith Kamara et Olivier Finet sont dépêchés sur place depuis le SRPJ d’Angers pour enquêter.

Si Olivier, habité de peurs phobiques, doit s’adapter à cet univers marin, ce n’est pas le cas de Judith. Originaire des Sables, elle s’y sent comme un poisson dans l’eau et en connaît tous les rouages. Mais, très vite, son passé va la rattraper…

Nos deux héros vont devoir dépasser leur démon et jouer contre la montre pour identifier le responsable de drames qui frappent le milieu de la voile.

Avec : Marie-Josée Croze (Judith Kamara), Tom Leeb (Olivier Finet), Alexandre Brasseur (Yannick Berthomé), William Nadylam (Commandant Vallée), Guillaume Arnault (Sébastien Rocheteau), Gabrielle Atger (Angélique Milard), Stéphane Brel (Patrick Vernet).

Dernière modification le jeudi, 09 avril 2026 11:40
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