"La Doc et le véto - La plume noire" à revoir sur France 3 jeudi 16 avril 2026 (vidéo)

Jeudi 16 avril 2026 à à 21:10, France 3 rediffusera l'épisode de "La doc et le véto" dans lequel le vétérinaire Pierre Josset fait face à des problèmes familiaux inattendus, tandis qu’un corbeau sème le trouble au sein du village.

La plume noire

Avec la complicité habituelle de la doc, Emma Colin, le véto Pierre Josset cherche des solutions pour assurer le bien-être et la sécurité de son père, Albert, dont la santé et l’autonomie déclinent. Mais le patriarche n’est pas du genre à se laisser aider, et encore moins à vouloir quitter sa ferme …

Parallèlement, un corbeau qui signe et accompagne ses lettres d’une plume noire s’attaque à plusieurs villageois, instaurant un climat de paranoïa à Valerande-les-Chantelle.

Avec : Michel Cymes (Pierre Josset), Dounia Coesens (Emma Colin), Caroline Loeb (Marie-Claude Bazin), Emmanuelle Boidron (Sandrine Verdeau), Olivier Perrier (Albert Josset), Jérôme Fonlupt (Manu Josset), Pasquale D'Inca (Gilles Vilar), Valérie Schwarcz (Françoise Vilar), Leo Paul Salmain (Bastien Josset), Frank Adrien (Fernand Pouzat), Fatou Dicko (Louisette), Fredéric Bouraly (Philippe Bertoni)