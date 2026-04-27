recherche
Fictions

"Un père idéal" avec Laurent Gerra et Eddy Mitchell sur France 2 mercredi 29 avril 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 avril 2026 617
"Un père idéal" avec Laurent Gerra et Eddy Mitchell sur France 2 mercredi 29 avril 2026

Mercredi 29 avril 2026 à 21:10, France 2 rediffusera "Un père idéal", une fiction avec Laurent Gerra et Eddy Mitchell réalisée par Hélène Fillières qui explore les mécanismes de la rumeur et de la stigmatisation sociale au sein d'une petite communauté.

L'histoire en quelques lignes...

Michel, le jovial tenancier du seul café d’un petit bourg normand, voit sa vie basculer quand sa fille adolescente est assassinée.

Tout le monde le soutient, à commencer par Jeff, son meilleur ami, le curé de l’église qui fait face au café.

Mais bientôt, la rumeur monte et gangrène le village. Michel est montré du doigt. De père idéal il devient le coupable idéal.

L’amitié entre Jeff et Michel résistera-t-elle à la vindicte populaire ?

Avec : Laurent Gerra (Michel), Eddy Mitchell (Jeff), Laure-Lucille Simon (Florence Pasquier), Tess Barthelemy (Christelle), Jérôme Kircher (Max), Bérangère Bonvoisin (Sylvie), Denez Raoul (Paul), Alice Aliaga (Karine), Rufus (l'évêque)...

Dernière modification le lundi, 27 avril 2026 11:34
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grey's Anatomy&quot; saison 22, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 29 avril 2026

"Grey's Anatomy" saison 22, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 29 avril 2026

27 avril 2026 - 11:20

Sur le même thème...

&quot;Alamo&quot; avec John Wayne à revoir sur Arte lundi 27 avril 2026

"Alamo" avec John Wayne à revoir sur Arte lundi 27 avril 2026

25 avril 2026 - 13:08

A ne pas manquer...

&quot;Puy du Fou : nouveautés et coulisses d'un parc pas comme les autres&quot; sur TMC mardi 28 avril 2026

"Puy du Fou : nouveautés et coulisses d'un parc pas comme les autres…

26 avril 2026 - 13:54 Documentaires

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...