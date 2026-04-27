"Un père idéal" avec Laurent Gerra et Eddy Mitchell sur France 2 mercredi 29 avril 2026

L'histoire en quelques lignes...
Michel, le jovial tenancier du seul café d’un petit bourg normand, voit sa vie basculer quand sa fille adolescente est assassinée.
Tout le monde le soutient, à commencer par Jeff, son meilleur ami, le curé de l’église qui fait face au café.
Mais bientôt, la rumeur monte et gangrène le village. Michel est montré du doigt. De père idéal il devient le coupable idéal.
L’amitié entre Jeff et Michel résistera-t-elle à la vindicte populaire ?
Avec : Laurent Gerra (Michel), Eddy Mitchell (Jeff), Laure-Lucille Simon (Florence Pasquier), Tess Barthelemy (Christelle), Jérôme Kircher (Max), Bérangère Bonvoisin (Sylvie), Denez Raoul (Paul), Alice Aliaga (Karine), Rufus (l'évêque)...