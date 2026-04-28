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"L'oubliée d'Ambroise" avec Philippe Bas et Pauline Bression, jeudi 30 avril 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 avril 2026 362
"L'oubliée d'Ambroise" avec Philippe Bas et Pauline Bression, jeudi 30 avril 2026 sur France 3

Jeudi 30 avril 2026 à 21:10, France 3 rediffusera “L'oubliée d'Ambroise”, une fiction réalisée par Sylvie Ayme avec Philippe Bas et Pauline Bression qui vont enquêter sur les traces de Léonard de Vinci et de ses énigmes.

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir donné un concert au château d'Amboise, un violoniste virtuose est retrouvé assassiné à quelques mètres de la tombe de Léonard de Vinci, dans une position qui rappelle l'Homme de Vitruve, un des plus célèbres dessins de l'artiste.

Capitaine à la section de recherches d'Orléans, Alban Dutertre revient dans sa ville natale, où il n'a pas que des bons souvenirs, pour mener l'enquête. Il fait équipe avec l'adjudant Bérénice Amarillo, de quinze ans sa cadette, une gendarme brillante mais timorée, qui a du mal à se défaire du poids d'une arrestation qui a mal tourné.

Bientôt, un autre meurtre a lieu, toujours inspiré de Léonard de Vinci. S'ils veulent arrêter le meurtrier, Alban et Bérénice vont devoir résoudre une énigme digne de celles que l'artiste se plaisait à construire...

Avec : Philippe Bas (Alban Dutertre), Pauline Bression (Bérénice Amarillo), Edouard Montoute (Patrice Lesieur), Lucia Passaniti (Lisa Pasquier), François-Éric Gendron (Louis de Courcelles), Jean-Marie Winling (Charles Dutertre), Olivier Chantreau (Léo), Anton Rival (Amaury), Victor Lalmanach (Axel), Agathe de La Boulaye (Nicole).

Dernière modification le mardi, 28 avril 2026 11:17
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