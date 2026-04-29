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"Je ne me laisserai plus faire" avec Yolande Moreau et Laure Calamy sur Arte vendredi 1er mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 avril 2026 399
"Je ne me laisserai plus faire" avec Yolande Moreau et Laure Calamy sur Arte vendredi 1er mai 2026 (vidéo)

L’épopée vengeresse d’une septuagénaire échappée d’un Ehpad et d’une femme de ménage. Avec un casting ébouriffant emmené par Yolande Moreau et Laure Calamy, une fable grinçante autant que revigorante signée Gustave Kervern à revoir sur Arte vendredi 1er mai 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Anticipant, faute de moyens, une expulsion de son Ehpad après la mort de son fils et unique soutien, Émilie, septuagénaire rebelle à la vie cabossée, décide de se lancer dans une cavale vengeresse contre tous ceux qui lui ont fait du mal.

Au cours de sa folle épopée, la justicière des bourgs périphériques, qui tranche dans le vif pour redresser les torts, est rejointe par Linda, douce femme de ménage avec qui elle a tissé des liens à la maison de retraite. Laquelle, n’ayant pas plus à perdre qu’Émilie, décide à son tour d’entrer en guerre contre ceux qui l’ont humiliée.

Bientôt, le duo est mollement traqué par un binôme de flics, un homme et une femme à la dérive…

Croisade flamboyante

Une héroïne flirtant avec le grand âge dont le courage et le flegme explosif revigorent son alliée quadra dans un salutaire élan de dignité, deux flics dépressifs qui souffrent d’un envahissant mal-être et une galerie de personnages oublieux de leurs bassesses passées… : Avec Je ne me laisserai plus faire, Gustave Kervern orchestre une fable réjouissante, qui venge avec humour les femmes bafouées et les sans-voix des injustices du quotidien.

Dans cette croisade en forme de road-movie façon Thelma et Louise, la rébellion se propage comme une traînée de poudre, quand les protagonistes se réapproprient, en un sursaut libertaire, leur vie confisquée ou abîmée. L’occasion pour le cinéaste de dénoncer les petits et grands abus de pouvoir, d'aborder avec délicatesse d'indicibles douleurs, mais aussi de s’attendrir devant l’humanité des petites gens et la poésie qui perce en fleur sauvage dans les marges.

Produisant des étincelles, le couple Yolande Moreau/Laure Calamy emmène, avec une énergie contagieuse, une ébouriffante brochette d’acteurs – Anna Mouglalis, Raphaël Quenard, Jonathan Cohen, Marie Gillain, Philippe Duquesne

Une comédie grinçante, où les morceaux de bravoure, comme dans Louise-Michel du duo Kervern/Delépine, relèvent une fois encore du genre féminin.

Dernière modification le mercredi, 29 avril 2026 12:56
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