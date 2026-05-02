recherche
Fictions

"Le voyageur" : résumé des épisodes rediffusés sur France 3 lundi 4 mai 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 2 mai 2026 434
"Le voyageur" : résumé des épisodes rediffusés sur France 3 lundi 4 mai 2026

Lundi 4 mai 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir deux épisodes de la série "Le voyageur" avec Bruno Debrandt et Eric Cantona.

Tom Bareski est un commandant de police en disponibilité. Il continue de faire son travail, en marge de la procédure, en enquêtant sur des affaires non élucidées. Quelques années auparavant, le capitaine Kandinsky avait fait la rencontre du « Voyageur ». Après la mort de ce dernier, il décide de se mettre, lui aussi, en disponibilité de la police et de mener ses propres enquêtes.

Un nouveau héros qui prend la relève du commandant Bareski et poursuit la mission que ce dernier s’était donnée : rendre justice à des familles démunies, désespérées de ne pas connaître la vérité sur la disparition d’un proche.

21:10 Épisode 2x06 La forêt perchée

Yann Kandinsky est contacté par la commissaire Macéna qui a reçu une lettre que seul Kandinsky pouvait prendre au sérieux. La lettre a été écrite par un certain Michaël, un enfant de 10 ans, lequel supplie la police d'arrêter le monstre qui a enlevé plusieurs personnes dans la forêt.  La proximité de ce dernier interdit à Michaël le sous-bois, ce qui représente un drame pour lui. Enfant solitaire, il y passe, dès qu'il le peut, toutes ses journées. Il est passionné par les plantes, les pierres, les arbres.

Michaël, persuadé que le monstre habite Murce, son village, suggère à la police d'enquêter discrètement, pour ne pas éveiller les soupçons. Si la police n'intercède pas en sa faveur, Michaël envisage d'arrêter le coupable lui-même en employant la seule arme dont dispose un enfant de dix ans, la malice...

22:40 Épisode 2x03 Le roi nu

Kandinsky a eu la confirmation par la commissaire Macena qu’un seul prédateur a commis les nombreux crimes répertoriés et non élucidés, dans le mystérieux cahier trouvé dans le van de Bareski.

Kandinsky commence sa traque en Ille-et-Vilaine. Mais, de chasseur, il va devenir la proie d’un redoutable prédateur...

Dernière modification le samedi, 02 mai 2026 12:24
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Séries, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un si grand soleil&quot;, les résumés des épisodes diffusés du 4 au 8 mai 2026 sur France 3

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 4 au 8 mai 2026 sur France 3

02 mai 2026 - 12:59

Sur le même thème...

&quot;Donnie Brasco&quot; avec Johnny Depp & Al Pacino rediffusé sur Arte dimanche 3 mai 2026 (vidéo)

"Donnie Brasco" avec Johnny Depp & Al Pacino rediffusé sur Arte dimanche 3 mai 2026 (vidéo)

01 mai 2026 - 12:13

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 2 mai 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2 mai

"Quelle époque !" samedi 2 mai 2026, les invités reçus par Léa Salamé …

01 mai 2026 - 18:54 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...