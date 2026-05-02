"Le voyageur" : résumé des épisodes rediffusés sur France 3 lundi 4 mai 2026

Lundi 4 mai 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir deux épisodes de la série "Le voyageur" avec Bruno Debrandt et Eric Cantona.

Tom Bareski est un commandant de police en disponibilité. Il continue de faire son travail, en marge de la procédure, en enquêtant sur des affaires non élucidées. Quelques années auparavant, le capitaine Kandinsky avait fait la rencontre du « Voyageur ». Après la mort de ce dernier, il décide de se mettre, lui aussi, en disponibilité de la police et de mener ses propres enquêtes.

Un nouveau héros qui prend la relève du commandant Bareski et poursuit la mission que ce dernier s’était donnée : rendre justice à des familles démunies, désespérées de ne pas connaître la vérité sur la disparition d’un proche.

21:10 Épisode 2x06 La forêt perchée

Yann Kandinsky est contacté par la commissaire Macéna qui a reçu une lettre que seul Kandinsky pouvait prendre au sérieux. La lettre a été écrite par un certain Michaël, un enfant de 10 ans, lequel supplie la police d'arrêter le monstre qui a enlevé plusieurs personnes dans la forêt. La proximité de ce dernier interdit à Michaël le sous-bois, ce qui représente un drame pour lui. Enfant solitaire, il y passe, dès qu'il le peut, toutes ses journées. Il est passionné par les plantes, les pierres, les arbres.

Michaël, persuadé que le monstre habite Murce, son village, suggère à la police d'enquêter discrètement, pour ne pas éveiller les soupçons. Si la police n'intercède pas en sa faveur, Michaël envisage d'arrêter le coupable lui-même en employant la seule arme dont dispose un enfant de dix ans, la malice...

22:40 Épisode 2x03 Le roi nu

Kandinsky a eu la confirmation par la commissaire Macena qu’un seul prédateur a commis les nombreux crimes répertoriés et non élucidés, dans le mystérieux cahier trouvé dans le van de Bareski.

Kandinsky commence sa traque en Ille-et-Vilaine. Mais, de chasseur, il va devenir la proie d’un redoutable prédateur...