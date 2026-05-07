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"Les mystères du Clos des Lilas" avec Fanny Cottençon et Blandine Bellavoir samedi 9 mai 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 7 mai 2026 36
"Les mystères du Clos des Lilas" avec Fanny Cottençon et Blandine Bellavoir samedi 9 mai 2026 sur France 3

Samedi 9 mai 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Les mystères du Clos des Lilas", une fiction réalisée par Lorenzo Gabriele avec Fanny Cottençon et Blandine Bellavoir.

L'histoire en quelques lignes...

Anna, 35 ans, capitaine de gendarmerie, célibataire, se retrouve devant une affaire complexe : Mylène, 60 ans, une pianiste concertiste de renommée internationale, est retrouvée morte dans sa maison de campagne, étouffée dans son sommeil.

La mère d’Anna, Catherine, 58 ans, journaliste, vient de débarquer de Paris pour un mois de vacances, et s’impose sur l’enquête pour faire un article. Anna et sa mère ont une relation compliquée : Catherine est très envahissante, se mêle de tout et Anna ne sait pas y mettre des limites.

Ensemble elles vont plonger dans l'entourage de la victime, un monde bien plus impitoyable qu’elles ne l’imaginaient.

Avec : Fanny Cottençon (Catherine Lidman), Blandine Bellavoir (Anna Lidman), Piérick Tournier (Pierre Adam), Julie Dray (Claire Favin), Emmanuelle Bouaziz (Laurence Esteban), Noemie Zeitoun (Julia Weber), Aurelie Konaté (Naomie Lejeune), Christophe Gendreau (Marc Fos), Laurent Secco (Antoine Miron), Loic Risser (le procureur)...

Avec la participation de Marie Rousseau (Mylène Kalbat).

Dernière modification le jeudi, 07 mai 2026 10:07
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