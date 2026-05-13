"Capitaine Marleau" : résumé des enquêtes à revoir sur France 2 vendredi 15 mai 2026

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de revoir trois enquêtes de "Capitaine Marleau" avec Corinne Masiero.

Sous des manières caricaturales et des airs sarcastiques, Marleau fait preuve de redoutables capacités de déduction qui lui permettent de résoudre les enquêtes qui lui sont confiées.

Elle guette ses proies, les piste et les surprend à l’improviste : ses traques s'organisent, dans chaque épisode, autour d'une personne suspecte...

21:10 Épisode 4x10 Grand Hôtel

Le Grand Hôtel, son bâtiment somptueux, ses jardins, sa piscine, son personnel aux petits soins… et sa toute nouvelle femme de chambre, Véronique Boulet, alias le capitaine Marleau.

La gendarme est infiltrée dans le prestigieux établissement pour une mission exceptionnelle : découvrir qui menace Simon Cappa, un homme d’affaires aux activités plus que douteuses.

Les choses se corsent quand le mystérieux corbeau passe à la vitesse supérieure, tentant d’abattre Simon Cappa d’une balle dans la tête…

Le coupable se trouve-t-il parmi les clients, ou parmi le personnel ?

22:45 Épisode 1x01 Philippe Muir

Un jour, le corps d'une femme assassinée est retrouvé dans l'entreprise de transports de Philippe Muir. Tout joue en sa défaveur.

En effet, ce n'est pas la première femme qui meurt dans son entourage. Parmi les disparues, sa première petite amie, puis sa femme, Héloïse. Son sentiment de malédiction serait-il un symptôme psychotique de sa culpabilité ? Est-ce que Philippe tue les femmes qui l'aiment ? L'hypothèse prend toute sa force lorsque sa propre sœur, Blanche, réchappe de justesse d'un accident de voiture...

00:20 Épisode 2x07 Grand huit

La capitaine Marleau hérite d'une nouvelle enquête. Un homme, qui travaillait dans un parc d'attractions, a été assassiné. La victime était le père d'un adolescent. Le jeune homme, qui se retrouve seul, pourrait être recueilli par Antoine et Lucie, les propriétaires du parc. Le couple a en effet fait part de son intention d'adopter l'orphelin.

Au cours de ses investigations, Marleau découvre que ce n'est pas la première fois qu'un drame se produit sur les lieux. Est-il vraiment raisonnable de laisser l'adolescent s'installer là ? Antoine et Lucie ont-ils dissimulé des informations à la police ?...