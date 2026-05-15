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"Inspecteur Barnaby - Meurtre en direct" épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 17 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 15 mai 2026 419
"Inspecteur Barnaby - Meurtre en direct" épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 17 mai 2026

Dimanche 17 mai 2026 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel épisode inédit de la 25ème saison de la série "Inspecteur Barnaby" : « Meurtre en direct ».

L'histoire de la série

Dans le pittoresque comté de Midsomer, l'inspecteur Barnaby et son fidèle adjoint, le sergent Winter, enquêtent sur des crimes aussi sensationnels que déconcertants. Épaulés par la légiste Fleur Perkins, ils explorent les singularités de cette région charmante mais dangereuse.

Entre chasse au trésor, rivalités villageoises, secrets familiaux et meurtres sordides, chaque épisode révèle les sombres dessous de cette campagne anglaise en apparence idyllique.

Résumé des épisodes

Cette 25ème saison se compose de 4 épisodes de 90 minutes. Le dernier épisode sera diffusé dimanche 17 mai 2026 à 21:10.

Épisode 25x04 Meurtre en direct

Estelle Hallis, une proviseure autoritaire, est brutalement assassinée lors d'une réunion de parents d’élèves.

Barnaby et Winter vont vite découvrir que le lycée où travaillait la victime abrite de nombreux secrets, et qu'Estelle y avait de nombreux ennemis...

Dernière modification le vendredi, 15 mai 2026 11:46
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