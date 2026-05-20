"Ingo Thiel - Lettres de l’au-delà", une fiction à revoir sur Arte vendredi 22 mai 2026

L'histoire en quelques lignes...
L’ex-commissaire Gerd Dennert rend une visite surprise à son ancien élève et collègue Ingo Thiel pour lui parler d’un douloureux mystère jamais élucidé.
En 1997, le jeune Sven s’évapore en plein jour, sans laisser de trace. Les mois suivant sa disparition, ses parents reçoivent des cartes postales provenant de plusieurs pays d’Europe, toutes signées d’un certain Chris, qui affirment catégoriquement que Sven est bien vivant.
Près de trente ans plus tard, de nouvelles cartes arrivent... Pour que les parents de Sven, bouleversés par cette irruption dans le présent d’un drame qui a brisé leur existence, puissent enfin trouver la paix, Ingo Thiel accepte de rouvrir cette enquête épineuse.
Cold case rhénan
Inspiré de faits réels, Lettres de l’au-delà livre les dessous d’une authentique affaire de disparition de mineur dans une ville de Rhénanie.
Entre thriller et drame psychologique, le film dépeint avec justesse le calvaire d'un couple figé dans une insupportable attente, entre espoir et impossible deuil.