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"Ingo Thiel - Lettres de l’au-delà", une fiction à revoir sur Arte vendredi 22 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 20 mai 2026 380
"Ingo Thiel - Lettres de l’au-delà", une fiction à revoir sur Arte vendredi 22 mai 2026

Trente ans après la mystérieuse disparition du jeune Sven, des cartes postales reparlent de lui. Dans ce thriller inspiré de troublants faits réels, le commissaire Thiel enquête sur un drame oublié qui refait surface. À (re)voir sur Arte vendredi 22 mai 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

L’ex-commissaire Gerd Dennert rend une visite surprise à son ancien élève et collègue Ingo Thiel pour lui parler d’un douloureux mystère jamais élucidé.

En 1997, le jeune Sven s’évapore en plein jour, sans laisser de trace. Les mois suivant sa disparition, ses parents reçoivent des cartes postales provenant de plusieurs pays d’Europe, toutes signées d’un certain Chris, qui affirment catégoriquement que Sven est bien vivant.

Près de trente ans plus tard, de nouvelles cartes arrivent... Pour que les parents de Sven, bouleversés par cette irruption dans le présent d’un drame qui a brisé leur existence, puissent enfin trouver la paix, Ingo Thiel accepte de rouvrir cette enquête épineuse.

Cold case rhénan

Inspiré de faits réels, Lettres de l’au-delà livre les dessous d’une authentique affaire de disparition de mineur dans une ville de Rhénanie.

Entre thriller et drame psychologique, le film dépeint avec justesse le calvaire d'un couple figé dans une insupportable attente, entre espoir et impossible deuil.

Dernière modification le mercredi, 20 mai 2026 14:11
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