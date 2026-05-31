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"Alexandra Ehle" : deux épisodes à revoir sur France 3 mardi 2 juin 2026 avec Julie Depardieu

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 31 mai 2026 481
"Alexandra Ehle" : deux épisodes à revoir sur France 3 mardi 2 juin 2026 avec Julie Depardieu

Mardi 2 juin 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux enquêtes d'Alexandra Ehle avec Julie Depardieu et Bernard Yerlès.

Alexandra Ehle est médecin légiste à l’IML de Bordeaux.

Fantasque et libre, elle se voue corps et âme à ce qu’elle considère être sa mission : rendre aux morts leur dignité, leur intégrité physique, mais aussi «humaine», leur rendre justice.

21:10 Épisode 5x02 La femme bleue

Le corps d’une femme nue est retrouvé entièrement peint en bleu et exposé telle une œuvre sur le parvis du centre d’art numérique de Bordeaux. La victime, Clara Navarro, était une artiste de la région.

Pour décoder le message de cette mise en scène ironique, Alex devra plonger dans les secrets de la vie amoureuse de Clara qui, sous le vernis d’une vie heureuse, dissimulait des blessures passées.

Mais, pour être efficace, il va lui falloir rallier à elle sa nouvelle assistante, Imogène, chargée en secret de documenter ses dérives pour la faire virer…

Avec Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau), Xavier Guelfi (Théo Durrel), Sara Martins (Diane), Sophie Le Tellier (Ludivine Moret), Quentin Baillot (Louis Pincé)

Avec la participation de François Berléand (Robin Desnoyeux), Andréa Ferréol (Laurette Doisneau), André Manoukian (Aurélien Durrel)

Et avec Lauréna Thellier (Imogène Ricoeur), Grégori Baquet (Michel Jomain), Kamini (Léonardo Ali), Louise Greggory (Jade Romain), Maëlle Genet (Sylvie Keller)…

22:45 Épisode 2x03 Le miracle

Le cadavre d'une jeune fille est retrouvé dans un cimetière. Il est rapidement établi qu'elle a été enterrée vivante, mais ce sont surtout les stigmates qu'elle présente aux mains et aux pieds, semblables à ceux attribués au Christ, qui intriguent. On découvre aussi que la victime était considérée comme une sainte guérisseuse qui aurait réalisé plusieurs miracles.

Alexandra va s'embarquer dans une enquête qui va la mener à la frontière entre la raison et la foi en cherchant à élucider le mystère de cette mort.

Dernière modification le dimanche, 31 mai 2026 12:53
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