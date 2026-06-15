"Danse ta vie" fiction inédite sur l'histoire vraie de Magali Saby diffusée sur France 2 mercredi 17 juin 2026

Mercredi 17 juin 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Danse ta vie" une fiction inédite qui raconte une histoire de dépassement de soi, de résilience et de poursuite d’un rêve malgré le handicap.

L'histoire en quelques lignes...

Lucie, 25 ans, rêve depuis toujours de devenir danseuse, même si son handicap de naissance la cloue dans un fauteuil roulant.

Elle se présente au casting d’une émission de talents mais le refus du jury réduit ses espoirs en poussière. Impulsivement, elle se jette dans les escaliers, ce qui lui vaut un aller simple pour le centre de rééducation.

Elle y rencontre Alexis, ancien danseur étoile, qui accepte de la former. Face à un nombre incommensurable d’obstacles, mais animée par une rage de vie, de rêve, et d’indépendance hors norme, Lucie parviendra-t-elle à réaliser son rêve et devenir danseuse professionnelle ?

Avec : Magali Saby (Lucie), Samuel Mercer (Alexis Morand), Valérie Karsenti (Mère de Lucie), Adèle Wismes (Ophélie), Samuel Messberg (Sam), Yaël Ciancilla (Aya), Moïse Santamaria (Darryl), Antoine Mathieu (Le père), Irène Van Zeeland (Erika), Pierre Cachia (Jonathan Laumier).