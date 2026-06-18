"Meurtres à Montauban" à revoir sur France 3 samedi 20 juin 2026

Samedi 20 juin 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Meurtres à Montauban", une fiction réalisée par Muriel Aubin avec Hubert Delattre, Déborah Krey et Lionnel Astier.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que Montauban célèbre sa fête annuelle des « 400 coups » qui commémore la victoire de la ville sur les armées du roi de France en 1621, l'atmosphère de joie se transforme brusquement en tragédie. Patrick Delmas, l’entrepreneur le plus en vue de la ville et ancienne star internationale de rugby, est assassiné, abattu d'une balle dans l’œil, comme le fut le duc de Mayenne quatre siècles auparavant.

Chargé de l'enquête, le commandant Martin Delacroix, fraîchement débarqué de la PJ parisienne, décide de s'associer à Cyrielle Laborie, jeune lieutenante et véritable enfant du pays, une passionnée de rugby qui connaît Montauban comme sa poche.

La jeune femme, qui vient de perdre sa mère, accueille avec peu d'enthousiaste ce policier parisien trop sûr de lui. Ce que Cyrielle ignore, c'est que Martin l'a choisie comme coéquipière pour une raison bien précise. Au cours de cette enquête, ils vont faire une plongée dans l’univers de l’ovalie et dans le passé trouble de Patrick Delmas.

Avec : Hubert Delattre (Martin Delacroix), Déborah Krey (Cyrielle Laborie), Lionnel Astier (Jean Laborie), Ahmed Hammadi-Chassin (Lucas Corestini), Riton Liebman (Didier Caze), Juliette Petiot (Astrid Delmas), Zelda Rittner (Sophie Delmas), Jérémy Barrière (Antoine Delmas), Camille Dintrans (Anna Delmas), Jean-Pierre Beauredon (Titi), Armelle Abibou (Diane), Erick Deshors (Robert Belleville)...

Et la participation de Fabien Pelous (Patrick Delmas).