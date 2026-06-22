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"Inès et Yvan, l'amour sur un fil" à revoir sur France 2 mercredi 24 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 22 juin 2026 403
"Inès et Yvan, l'amour sur un fil" à revoir sur France 2 mercredi 24 juin 2026

Mercredi 24 juin 2026 à 21:10, France 2 rediffusera "Inès et Yvan, l'amour sur un fil", une comédie romantique et sociale aborde la question du « made in France » dans une usine de textile.

L'histoire en quelques lignes...

Ayant récemment perdu son emploi, Inès est contrainte de quitter Paris pour emménager chez sa sœur, à Mouellade-sur-mer en Charente le temps de se refaire. A contre cœur, elle postule à un emploi d’hôtesse d’accueil dans une société textile de la région. Mais lors de son premier jour chez Charente Filatures, elle est prise pour la nouvelle DG parisienne parachutée sur le site venue mettre en oeuvre un plan social.

Inès décide de profiter du malentendu pour empocher un mois de salaire en évitant de se faire démasquer. Malgré l’hostilité manifeste d’Yvan, le fondateur de la société, elle finit par se prendre au jeu : si elle pouvait sauver l’entreprise et préserver les emplois des ouvrières ? Mais tout se complique quand les sentiments s’en mêlent et que la collaboration entre Inès et Yvan prend un tour inattendu...

Avec : Shemss Audat (Inès), Bruno Debrandt (Yvan), Nathalie Cerda (Martine), Cécile Rebboah (Sofia), Nicolas Grandhomme (Jérôme), François Pérache (Manuel Fisher), Cyril Couton (Nicolas Charbonnier)...

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