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"Crime à Ramatuelle" à revoir sur France 3 lundi 13 juillet 2026 avec Florence Pernel & Lola Dewaere

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 juillet 2026 385
"Crime à Ramatuelle" à revoir sur France 3 lundi 13 juillet 2026 avec Florence Pernel & Lola Dewaere

Lundi 13 juillet 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de (re)découvrir l'opus de la collection "Crime à..." qui se déroule à Ramatuelle avec Florence Pernel, Lola Dewaere et Matthieu Burnel dans les rôles principaux.

Élisabeth Richard, fraîchement nommée procureure, est de retour pour une nouvelle enquête dans la région de Ramatuelle. Elle sera, de nouveau, entourée par Caroline Martinez et Jérôme Leclerc.

L'histoire en quelques lignes...

À Ramatuelle, on retrouve, assassiné chez lui, Sébastien Lacassagne, un jeune patron qui dirigeait une plage et un domaine viticole.

La procureure Élisabeth Richard accompagnée de la capitaine Caroline Martinez se retrouvent sur place pour résoudre cette enquête où la liste des suspects s’allonge à mesure de leurs avancées. Elles recroisent sur les lieux le journaliste Grégoire Spaletta. Ce dernier joue double jeu avec nos enquêtrices, qui vont rapidement relier le meurtre de Lacassagne à la disparition deux ans plus tôt d’une jeune Suédoise qui n’était autre que la petite amie du journaliste…

Avec :  Florence Pernel (Élisabeth Richard), Lola Dewaere (Caroline Martinez), Matthieu Burnel (Jérôme Leclerc), Florent Peyre (Grégoire Spaletta), Arièle Sémenoff (Christine Lacassagne), Chloé Chaudoye (Ambre Lacombe), Cécilia Cara (Louise Garnier), Pierre Hancisse (Jules Andreotti)...

Dernière modification le samedi, 11 juillet 2026 12:41
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