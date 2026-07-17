"Meurtres à Mulhouse" à revoir sur France 3 dimanche 19 juillet 2026

Dimanche 19 juillet 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Meurtres à Mulhouse" avec Mélanie Maudran, François-David Cardonnel et Charlotte Valandrey, Catherine Arditi en Guests.

L'histoire en quelques lignes...

En enquêtant sur un crime commis dans une ancienne mine de potasse proche de Mulhouse, la Lieutenante de gendarmerie Sandra Bauer en vient à soupçonner l’avocate qui l’avait privée de la garde de son fils. Mais pour l’inculper, Sandra va devoir faire face à son frère Frédéric Bauer qui n’est autre que l’avocat et associé de sa principale suspecte.

Au cours de cette enquête qui va rapidement faire écho à la mystérieuse légende de Saint-Nicolas, Sandra et son frère seront amenés à collaborer bon gré mal gré mais surtout à renouer avec un passé tragique : la disparition trois ans plus tôt, de leur neveu Bastien, alors âgé de 9 ans.

Avec : Mélanie Maudran, François-David Cardonnel, Nicolas Van Beveren, Natalia Dontcheva, Madi Belem, Aurore Erguy, Willy Rovelli, Erick Deshors, Jef Vlerick.