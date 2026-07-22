Deux épisodes de "Meurtres à Sandhamn" à revoir sur Arte vendredi 24 juillet 2026

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 20:55, Arte vous proposera de revoir deux épisodes de la 7ème saison de la série Meurtres à Sandhamn : « Mensonges bleus » et « Les jumeaux ».

L'histoire de la série...

Sur la paisible île de Sandhamn, au cœur de l'archipel de Stockholm, le décor de carte postale contraste avec une succession de crimes mystérieux.

L'inspecteur Thomas Andreasson mène les enquêtes avec l'aide de son amie d'enfance, la juriste puis procureure Nora Linde.

Entre secrets de famille, tensions sociales et drames personnels, chaque affaire révèle la face sombre de cette communauté en apparence idyllique.

20:55 Épisode 7x01 Mensonges bleus

Dans une boîte de nuit, un jeune homme s'écroule et succombe à un infarctus. À l’origine de son malaise, l’ingestion d’un stupéfiant de plus en plus populaire dans la région et déjà responsable de plusieurs hospitalisations. La police est sur les dents.

Venu de Norvège, Alexander Forsman remplace Thomas Andreasson, l’inspecteur démissionnaire de Nacka. Spécialisé dans la lutte antidrogue, le nouvel enquêteur tend un piège à l’un des dealers. Mais l’opération, sur le point d'aboutir, échoue par manque de coordination entre services de police.

Une nuit, lors d’une fête, Anna, 15 ans, la fille de Nora, disparaît avec une amie. Dévorée d’angoisse, la procureure demande à Alexander de l’aider à retrouver les adolescentes.

22:25 Épisode 7x02 Les jumeaux

Après le suicide d'un homme travaillant pour un consortium immobilier, Nora s'intéresse au patron de la structure, Whilelm Bauer, soupçonné de blanchiment d'argent et de falsification de comptes.

Parallèlement, la société familiale Stromma Cement Inc., aux prises avec de graves difficultés financières, s'apprête à conclure un gros contrat en vendant un terrain à la municipalité. Mais la directrice, Eva, est hospitalisée après une alerte cardiaque. Elle confie à sa fille Jonna les rênes de la négociation, au détriment de Sebastian, son frère jumeau, jugé trop inconstant et dépensier. Criblé de dettes de jeu, celui-ci se rapproche de Whilelm Bauer et lui propose de lui céder le terrain en échange d'une rétrocommission. Leur entrevue finale va tourner au drame…